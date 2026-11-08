Selektore, rešenje je pred vama! Sjajna partija i gol Cvetkovića u velikom derbiju (VIDEO)

Zaslužuje li momak iz Niša poverenje prvog napadača u reprezentaciji Srbije?

Kredit: Ses / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Mihajlo Cvetković (19) postigao je gol za Anderleht u remiju sa Klub Brižom (1:1) u velikom derbiju belgijskog fudbala, a dobru formu potvrdio je posle odličnog izdanja protiv Vesterloa, kada je zabeležio pogodak i asistenciju.

Mladi srpski napadač ponovo je skrenuo pažnju na sebe, i to akcijom u kojoj je do izražaja došlo sve ono što krasi njegovu igru.

Dobio je loptu u prostor, a onda se upustio u duel sa defanzivcem Briža, koga je uspeo da ostavi iza sebe posle sprinta dugog gotovo 50 metara.

Iako je u jednom trenutku bio iza protivničkog fudbalera, Cvetković je zahvaljujući brzini uspeo da nadoknadi zaostatak. Štoper domaćih pokušavao je da ga zaustavi povlačenjem i fizičkim kontaktom, ali srpski napadač nije izgubio ravnotežu niti odustao od akcije.

Na kraju je, posle dugog trka i borbe za poziciju, izašao pred golmana i mirno završio akciju za vođstvo Anderlehta. Bio je to pogodak koji je još jednom pokazao koliko Cvetković može da bude opasan kada dobije prostor ispred sebe.

⚽️ Mihajlo Cvetković 🇧🇪 Club Brugge 1-1 Anderlecht https://t.co/l1AROsGrt2 — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) November 8, 2026

Bivši napadač Čukaričkog tako sve češće ostavlja trag u belgijskom fudbalu, a njegove poslednje partije dolaze u zanimljivom trenutku i kada je reč o reprezentaciji Srbije.

Selektor Veljko Paunović uoči narednih utakmica Lige nacija protiv Nemačke i Grčke razmatra opcije za mesto u napadu, gde su Dušan Vlahović, Luka Jović i povratnik Aleksandar Mitrović među kandidatima. Ipak, posle serije dobrih nastupa, Cvetković se sve ozbiljnije nameće kao možda i glavno rešenje za najistureniju poziciju.