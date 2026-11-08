Fudbal

Selektore, rešenje je pred vama! Sjajna partija i gol Cvetkovića u velikom derbiju (VIDEO)

У. Ћ.

08. 11. 2026. u 15:57

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Zaslužuje li momak iz Niša poverenje prvog napadača u reprezentaciji Srbije?

Селекторе, решење је пред вама! Сјајна партија и гол Цветковића у великом дербију (ВИДЕО)

Kredit: Ses / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski napadač Mihajlo Cvetković (19) postigao je gol za Anderleht u remiju sa Klub Brižom (1:1) u velikom derbiju belgijskog fudbala, a dobru formu potvrdio je posle odličnog izdanja protiv Vesterloa, kada je zabeležio pogodak i asistenciju.

Mladi srpski napadač ponovo je skrenuo pažnju na sebe, i to akcijom u kojoj je do izražaja došlo sve ono što krasi njegovu igru.

Dobio je loptu u prostor, a onda se upustio u duel sa defanzivcem Briža, koga je uspeo da ostavi iza sebe posle sprinta dugog gotovo 50 metara.

Iako je u jednom trenutku bio iza protivničkog fudbalera, Cvetković je zahvaljujući brzini uspeo da nadoknadi zaostatak. Štoper domaćih pokušavao je da ga zaustavi povlačenjem i fizičkim kontaktom, ali srpski napadač nije izgubio ravnotežu niti odustao od akcije.

Na kraju je, posle dugog trka i borbe za poziciju, izašao pred golmana i mirno završio akciju za vođstvo Anderlehta. Bio je to pogodak koji je još jednom pokazao koliko Cvetković može da bude opasan kada dobije prostor ispred sebe.

Bivši napadač Čukaričkog tako sve češće ostavlja trag u belgijskom fudbalu, a njegove poslednje partije dolaze u zanimljivom trenutku i kada je reč o reprezentaciji Srbije.

Selektor Veljko Paunović uoči narednih utakmica Lige nacija protiv Nemačke i Grčke razmatra opcije za mesto u napadu, gde su Dušan Vlahović, Luka Jović i povratnik Aleksandar Mitrović među kandidatima. Ipak, posle serije dobrih nastupa, Cvetković se sve ozbiljnije nameće kao možda i glavno rešenje za najistureniju poziciju.

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