KO ĆE MU SE PRIDRUŽITI NA SCENI: Boban Rajović priprema muzička iznenađenja za prvi veliki solistički koncert (FOTO)

KAKO se približava 16. decembar, kada će folk zvezda Boban Rajović održati prvi veliki solistički koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra, sve više pažnje privlače iznenađenja koja pevač priprema za publiku, a posebno mogući specijalni gosti.

Foto: Privatna arhiva

Rajović je dodatno podstakao znatiželju objavivši akustičnu verziju jednog od svojih poznatih dueta, uz pitanje:

- Sa kim mislite da ću ovo otpevati u Sava centru?

Reč je o pesmi koju je 2010. godine snimio sa Ivanom Selakov, a zanimljivo je da su se tokom priprema za njen nastanak kao moguće izvođačice pominjale i Nataša Bekvalac i Romana, dok je Ceca Ražnatović, navodno, želela da je otpeva samostalno. Ipak, izbor je na kraju pao na Ivanu, sa kojom je Boban deset godina kasnije snimio i spot za numeru „011“. Foto: Privatna arhiva

Da li je ova objava samo podsećanje na nekadašnji hit ili nagoveštaj novog muzičkog susreta, ostaje da se vidi, a pevač je najavio i posebno iznenađenje koje publiku očekuje uoči koncerta, kao i nastup jednog poznatog kolege na velikoj sceni.

Podsetimo, Rajović je 2012. godine snimio i duet „Gromovi“ sa Draganom Mirković, pa će publika 16. decembra, pored njegovih najvećih hitova, imati priliku da uživa i u zanimljivim muzičkim susretima.

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