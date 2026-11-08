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POTRES U ALTA BANCI ODJEKNUO I SEVERNOJ MAKEDONIJI: 360 građana pohrlilo da podigne novac u Bitolju

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 16:13

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NARODNA banka Severne Makedonije saopštila je da su u ekspozituri ALTA banke u Bitolju isplaćena sredstva za 360 građana koji imaju platne račune u banci, a ne raspolažu platnim karticama.

ПОТРЕС У АЛТА БАНЦИ ОДЈЕКНУО И СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ: 360 грађана похрлило да подигне новац у Битољу

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Narodna banka je istovremeno najavila i da će od ponedeljka povećati nedeljni limit za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mestima platnim karticama banke, sa 10.000 na 15.000 denara.

Takođe, od sutra se najavljuje i otvaranje šaltera ALTA banke u Tetovu i Strumici.

- Isplata je protekla u najboljem mogućem redu, uz dobru organizaciju i nesmetano pružanje usluga građanima. Posebno uspešno realizovan je organizovani prevoz klijenata ALTA banke iz Prilepa, Ohrida i Resena do ekspoziture u Bitolju i nazad. Prevoz se odvijao prema predviđenom rasporedu, a građani iz ova tri grada imali su mogućnost da na lakši način pristupe sredstvima na svojim računima - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Narodne banke Severne Makedonije.

Građani koji su juče podigli sredstva mogli su da podignu do 20.000 denara, u okviru maksimalno dozvoljenog iznosa za period od dve nedelje.

Narodna banka podseća da će od sutra početi sa radom i šalteri ALTA banke u Tetovu i Strumici. Na ovim šalterima klijenti banke koji nemaju platne kartice moći će da podignu do 20.000 denara.

- Narodna banka nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti u cilju postepenog olakšavanja uslova za raspolaganje sredstvima klijenata ALTA banke AD Bitola, sa prioritetom da im se omogući lakši pristup njihovim sredstvima i uredno pružanje usluga svim klijentima - dodaje se u saopštenju.

ALTA banka AD Bitola objavila je, nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad ALTA banci u Srbiji, da je ta banka u Severnoj Makedoniji likvidna i da nastavlja sa redovnim i nesmetanim poslovanjem.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

(RT Balkan)

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