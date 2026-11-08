Trese se Amerika! Tramp ponudio posao prvom čoveku UFC! Vajt dobio iznenadan poziv!

Poznata i funkcija koju bi imao predsednik ove organizacije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp ponudio je mesto pres-sekretara Bele kuće velikom prijatelju i prvom čoveku UFC organizacije Dejni Vajtu, što bi bio svojevrsni presedan.

Vajt koji je bio iznenađen, tokom jučerašnjeg dana je potvrdio da planira da se u ponedeljak sastane sa Trampom u Beloj kući.

Prvi čovek SAD je, dok je boravio u svom golf klubu na Floridi, objavio na društvenim mrežama da je ponudu uputio "velikom Dejni Vajtu, žestokom borcu i ratniku", da bi postao glavni portparol predsednika Republikanaca.

Vajt je u ove subote bio u Londonu zbog bokserskog događaja, ali je na konferenciji za medije pričao o Trampovoj objavi, naglasivši da planira da odmah odleti za Vašington i sastane se sa predsednikom Amerike u ponedeljak, prenosi "Huf Post".

Na pitanje kako bi uskladio ovaj posao sa trenutnim funkcijama u borilačkom svetu, Vajt je delovao zbunjeno:

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

- Da, već imam mnogo poslova. - odgovorio je Vajt.

Nije želeo predsednik UFC da priča o detaljima sastanka sa Trampom, ali je otkrio:

- Siguran sam da ću imati više toga da kažem posle toga. - naglasio je Dejna Vajt.

Pre nego što je izašao pred medije, čelnik UFC je na društvenim mrežama podelio objavu predsednika SAD, uz montiranu fotografiju na kojoj stoji za govornicom u sali za brifinge Bele kuće, poručivši:

- Idemo u novo poglavlje. - oglasio se Vajt.

Bela kuća i portparol UFC nisu u subotu odgovorili na upite u vezi sa objavom na mreži "Trut Sotial".

Tramp je u objavi naveo i da je zatražio od Vajta da sa sobom povede nekoliko UFC boraca kao "asistente", dodavši:

- Ovi ljudi su nam potrebni kako bi nas branili od ludačke levice. Dejna će biti pres-sekretar kakav do sada nije viđen. Dejna, molim te, prihvati posao! - kazao je prvi čovek Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Međutim, Vajt nije precizirao da li ozbiljno razmatra funkciju glavnog predstavnika za medije predsednika SAD, ali u drugom delu konferencije govorio je o ambicijama da proširi boksersku organizaciju "Zufa Boksing", koju takođe vodi uz podršku investitora iz Saudijske Arabije, i organizuje više događaja širom sveta.

PROMENE U BELOJ KUĆI

Tramp je u petak najavio da će dugogodišnju savetnicu Suzi Vajls, koja je smatrana osobom sposobnom da ublaži predsednikove nagle impulse, na mestu šefa kabineta zameniti saradnik Stiven Miler. Miler je poznat kao arhitekta tvrdolinijaške imigracione politike ove administracije i spada među najodlučnije članove Trampovog najužeg kruga.

Ove smene u samom vrhu administracije dolaze nakon burne nedelje u kojoj je Tramp isprobao Kejti Zahariju kao novu portparolku. Ona je delovala nesigurno tokom svog jedinog nastupa pred novinarima, nakon čega je napustila funkciju posle svega pet dana.

Ovo mesto je upražnjeno još od kraja avgusta, kada je otišla Karolin Levit, pa je Tramp i dalje bez zvaničnog šefa pres-službe.

POSEĆIVAO UFC DOGAĐAJE

Nije tajna da je Tramp od povratka na predsedničku funkciju više puta prisustvovao UFC događajima, odnosno, bio među najvišim zvanicama Dejne Vajta.

Tokom juna je Donald Tramp ugostio Vajta i ovaj borilački sport na Južnom travnjaku Bele kuće povodom obeležavanja 250 godina nezavisnosti SAD i svog 80. rođendana. Mrežasti oktagon tada je postavljen blizu predsedničke rezidencije, ispod konstrukcije nazvane "Kandža" - metalnog luka nalik svemirskom brodu, opremljenog rasvetom, ozvučenjem i velikim ekranima.

- Bilo je to neverovatno iskustvo, nešto neponovljivo - kazao je Vajt posle toga.

Dejna Vajt je bio za govornicom na Republikanskim nacionalnim konvencijama 2016, 2020. i 2024. godine.

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