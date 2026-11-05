RENDULIĆ PRAVI ČUDA U RADNIKU! "Voleo bih da ih jednog dana odvedem u Evropu ili do finala Kupa"

Radnik iz Surdulice jedno je od najprijatnijih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja Superlige Srbije. Ekipa koju predvodi Zoran Rendulić nastavlja da pomera granice, a dobrim rezultatima već je istakla ozbiljnu kandidaturu za plasman u plej-of.

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Rendulić je trenerski zanat pekao na „Marakani“, radeći u stručnom štabu Vladana Milojevića, a ono što danas prikazuje sa Surduličanima pokazuje da bi srpski fudbal mogao da dobije još jedno veoma zanimljivo trenersko ime.

Mladi stručnjak je prošle godine, u jednom intervjuu, iskreno govorio o svom trenerskom razvoju.

- Još ne znam kakav sam trener, znam šta želim i do sada nisam preskakao nijednu stanicu - rekao je tada Rendulić.

Šest meseci kasnije, u razgovoru za „Novosti“, otkrio je da li je u međuvremenu promenio mišljenje.

- Ne, još uvek ne znam. Za to će biti potrebno dosta vremena. Jedan stari trener rekao je da mnogi mladi treneri imaju svoju filozofiju, ali da se ona gradi godinama, kroz rad u različitim klubovima. Ne može sve da se dogodi odmah. Voleo bih da u glavi imam jasnu sliku kako moja ekipa treba da izgleda, ali još nemam potpuno definisanu filozofiju. To sam i ranije ponavljao. Volim da moja ekipa što više vremena provodi na protivničkoj polovini i da se tamo što više brani. Radnik to prilično uspešno radi i za sada se pokazalo da je naša ideja dobra. Svakako, profil igrača koje imam omogućava mi da radim stvari onako kako sam zamislio - objasnio je Rendulić.

Jedan od najznačajnijih rezultata Radnik je ostvario u prethodnom kolu, kada je u Lučanima naneo Mladosti prvi poraz na domaćem terenu. Rendulić je priznao da je njegov tim imao i malo sreće, ali je istakao da je do pobede došao zahvaljujući strpljenju, dobroj pripremi i taktičkoj disciplini.

- Moramo da priznamo da smo imali i malo sreće, posebno u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo utakmicu kada je reč o posedu, ali smo promenili način igre na gostovanjima. U ranijim intervjuima govorio sam da smo se profilisali kao domaćinska ekipa. Navikao sam da pobeđujemo i na strani i želeo sam da promenim taj mentalitet. Pomoglo nam je i to što smo igrali na veštačkoj travi, na koju smo odavno adaptirani. Na nekim prethodnim gostovanjima i igrači i ja smo neiskusno srljali. Ovoga puta bili smo taktički dobro pripremljeni, detaljno smo analizirali protivnika i mislim da je to bila naša taktički najzahtevnija utakmica do sada. Mladost je veoma strpljiva i iskusna ekipa, koju vodi jedan od najiskusnijih trenera u ligi, koga izuzetno poštujem. Znali smo da će biti važno da ostanemo mirni i da će nam se ukazati prilika. Verovali smo da jedan gol može da odluči. Analizirali smo njihove utakmice protiv Partizana i OFK Beograda i na osnovu toga napravili model igre koji nam je pomogao da dođemo do pobede - istakao je trener Radnika.

Priliku da dodatno poprave bodovni saldo Surduličani će imati već u nedelju, kada im od 13 časova u goste stiže OFK Beograd.

- Pred ovaj mini-ciklus utakmica, koji je obuhvatio Kup, gostovanje u Lučanima i duel sa OFK Beogradom, cilj nam je bio da pobedimo u sva tri meča. Mnogo nam je značila pobeda na strani, jer dugo nismo slavili van svog terena. Borac je jedna od najnezgodnijih ekipa i dobro gura, tako da nam je taj rezultat psihološki pomogao pred Mladost, a verujem da će nam značiti i protiv OFK Beograda. Imaju dobru ekipu i kvalitetne igrače, a osvojili su manje bodova nego što njihov kvalitet sugeriše. Ipak, igramo kod kuće i znamo šta nam je činiti. Pobedom bismo napravili veliki korak kada je reč o opstanku, ali naši ciljevi su viši i ne zadovoljavamo se malim stvarima. Očekuje nas zahtevna utakmica, pripremamo se da ponovimo dobre igre i nadamo se najpovoljnijem rezultatu - poručio je Rendulić.

Radnik je ove sezone uspeo i ono što mnogim iskusnijim ekipama nije polazilo za rukom - osvojio je bodove protiv Crvene zvezde i Partizana. Rendulić smatra da za takve rezultate nije zaslužna samo sreća, već i način na koji klub funkcioniše.

- U nekim situacijama potrebno je i malo sreće. Od prvog kontakta sa Radnikom iz Surdulice prijao sam ja njima, a i oni meni. Imamo sličnu filozofiju, koja se svakim danom dodatno učvršćivala. Stanislav Tončev i Darko Gašić mlađi su od mene, ali su već deset godina u klubu i napravili su dobar sistem. Bilo mi je lako da se uklopim. Svakom mladom treneru preporučio bih da karijeru počne upravo ovde. Shvatio sam kako klub funkcioniše i postepeno sam u taj sistem uvodio svoje ideje. Zadržao sam sve ono što je bilo dobro, a takvih stvari je bilo mnogo. Moram da pohvalim i selekciju igrača, pre svega kada je reč o njihovom karakteru. I ranije sam govorio da pozicija na tabeli nije samo odraz kvaliteta na terenu, već i funkcionisanja celokupnog kluba i načina na koji se biraju igrači. Nemamo veliki budžet, ali ljudi u klubu znaju gde treba da ulože novac.

Posebno je naglasio da Radnik ima izuzetne uslove za rad, što je, prema njegovim rečima, jedan od važnih preduslova za dobre rezultate.

- Ovaj klub ima fantastične uslove za rad. Ne mislim samo na finansije već i na infrastrukturu. Teren je odličan, svlačionice su renovirane i sada zadovoljavaju svetske standarde. Igrači dolaze srećni na trening i odlaze srećni, a meni je to veoma važno. I sam učestvujem u stvaranju takvog ambijenta. Kao mladom treneru i debitantu, sve mi se namestilo tako da mogu svakodnevno da uživam u radu sa ovim ljudima. To je jedan od razloga zbog kojih smo uspeli da odigramo nerešeno sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Mnogo kockica moralo je da se poklopi da bismo ostvarili takve rezultate - istakao je Rendulić.

Čini se da je borba u Superligi Srbije ove sezone zanimljivija nego prethodnih godina, a trener Radnika smatra da je konkurencija sve izjednačenija, kako u elitnom rangu, tako i u Prvoj ligi Srbije, koju redovno prati.

- Mislim da je svake godine sve zanimljivije. To se vidi i u Prvoj ligi Srbije, koju redovno pratim. Ima mnogo izjednačenih ekipa sa sličnim ambicijama. U ovom trenutku su se na dnu izdvojile dve ili tri ekipe, ali nijednu nije lako pobediti. Sa Zemunom smo igrali nerešeno, Mačvu smo pobedili 2:1. Kvalitet među ekipama nikada nije bio ovako približan i detalji odlučuju utakmice. Kako prvenstvo bude odmicalo, ekipe će sve manje rizikovati i mečevi će biti još izjednačeniji. Skoro trećina lige ispada, tako da nas očekuje velika borba do poslednjeg kola, kako za opstanak, tako i za plasman u Evropu - ocenio je Rendulić.

A koliko daleko Radnik može da ode ove sezone? Da li je vreme da Surduličani naprave i iskorak ka evropskoj sceni?

- Pre svega, prvi cilj nam je opstanak u ligi. Voleli bismo da, ako je moguće, završimo sezonu na još boljoj poziciji i plasiramo se u plej-of. Cilj nam je i polufinale Kupa. Imam visoke ambicije, jer smatram da ovaj klub, po organizaciji i selekciji igrača, ima potencijal za velike stvari. Potrebno je, međutim, da nam se poklope određene stvari, a pre svega da osvojimo više bodova na gostovanjima. Kod kuće imamo specifičan način igre i protiv svih smo bili dominantni, osim u Pančevu, gde smo u drugom poluvremenu bili ravnopravni. I to me ohrabruje. Ekipi i klubu poraslo je samopouzdanje, a pobeda u Lučanima bila nam je važna da vidimo da možemo da pobeđujemo i na strani.

Rendulić, ipak, ne želi da dozvoli da dobri rezultati stvore preveliku euforiju u ekipi. Svestan je da Radnik mora da nastavi da napreduje ukoliko želi da se uključi u borbu za najviše ciljeve.

- Igračima i upravi sam rekao da još ništa nismo uradili. Možemo da se uhvatimo za nešto i da verujemo da ćemo podići nivo igre i popraviti rezultate na gostovanjima. Samo dobrim igrama kod kuće ne možemo da konkurišemo za Evropu. San mi je da jednog dana pokušam da uvedem Radnik u neko evropsko takmičenje ili da sa klubom stignem do finala Kupa. Ipak, moram da idem korak po korak. Rekao sam svima u klubu da ne smemo da budemo euforični. Treba da podvučemo crtu, vidimo šta smo uradili i šta još možemo da popravimo, pa da nastavimo dalje - zaključio je razgovor za Novosti Rendulić.

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