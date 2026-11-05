IZBIO VELIKI POŽAR, IMA MRTVIH: Vatra buknula u sred noći, drama u NJujorku (VIDEO)

ŠEST osoba je poginulo, a još sedam je povređeno kada je požar izbio u kući u naselju Sanset Park u četvrtak rano ujutru.

Foto: Printskrin Iks @News12BK

Prema navodima vatrogasne službe Njujorka (FDNY), požar je izbio nešto pre 1.40 ujutru u kući na adresi 653 58. ulica.

Plamen se proširio na sve spratove kuće. Na snimku koji je objavljen na platformi Citizen vidi se kako je kuća potpuno zahvaćena vatrom dok se vatrogasci bore sa požarom.

U 1.46 požar je prerastao u požar drugog stepena, proširivši se na susednu zgradu. U 2.10 proglašen je požar trećeg stepena. Na mesto događaja upućena su ukupno 231 pripadnika vatrogasnih i hitnih medicinskih službi.

JUST IN: A home in #SunsetPark was completely engulfed in flames as FDNY crews battled the blaze early this morning. - https://t.co/l1AsT02VY5 #breakingnews #brooklyn https://t.co/8UUbBWuRTy — News12BK (@News12BK) November 5, 2026

Četiri osobe su na licu mesta podlegle povredama. Dve osobe u kritičnom stanju prevezene su u bolnicu, gde su proglašene mrtvima. Dve osobe zadobile su teške, ali ne i po život opasne povrede. Još pet osoba, među kojima su i trojica vatrogasaca, zadobilo je lakše povrede.

Na mesto događaja pozvani su i predstavnici Odeljenja za građevinarstvo i Crvenog krsta. Zatražena je i intervencija ekipe za opasne materije nakon što je utvrđeno prisustvo litijum-jonskih baterija.

Six residents of home in Sunset Park Brooklyn killed in overnight fire Cause under investigation @1010WINS https://t.co/xRSsZVUrkT — glenn schuck (@glennschuck) November 5, 2026

FDNY je saopštio da je glavni deo požara stavljen pod kontrolu nešto pre 2.40 ujutru. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu.

Za sada nisu poznate godine starosti žrtava. Istraga o uzroku požara je u toku.

FDNY će održati konferenciju za novinare na kojoj će biti saopštene dodatne informacije.

(Telegraf.rs)

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