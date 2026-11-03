Košarka

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

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03. 11. 2026. u 16:00

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POSLEDNjE kolo Meridianbet Košarkaške lige Srbije u oktobru bilo je u znaku podrške, solidarnosti i važne društvene poruke.

АСИСТИРАЈ И ТИ, БУДИ ПОДРШКА: Меридианбет кошаркашка лига Србије обележила “Розе октобар” уз Меридиан фондацију (ФОТО)

Foto: Meridianbet košarkaška liga Srbije

U okviru društveno odgovorne akcije „ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.“, svi igrači su na utakmicama poslednjeg oktobarskog kola nosili majice sa istom porukom, pružajući podršku ženama koje se suočavaju sa rakom dojke i skrećući pažnju na značaj prevencije i redovnih pregleda.

Foto: Meridianbet košarkaška liga Srbije

Akcija je realizovana uz podršku Meridian kompanije i Meridian fondacije, koje su kroz sport dodatno ukazale na značaj zajedništva i odgovornosti prema važnim društvenim temama.

Poruka „ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.“ simbolično je povezala košarku i društvenu odgovornost. Na terenu, asistencija predstavlja pomoć saigraču da dođe do poena. Van terena, ona znači biti uz nekoga kome je podrška potrebna.

Upravo zato su košarkaši širom Srbije u poslednjem oktobarskom kolu izašli na teren u majicama sa zajedničkom porukom, pokazujući da sport ima snagu da prevaziđe rezultat i postane prostor za poruke koje se tiču čitave zajednice.

Foto: Meridianbet košarkaška liga Srbije

Kroz ovu akciju, Košarkaška liga Srbije, Meridian kompanija i Meridian fondacija podsetile su na značaj podrške, solidarnosti i preventivnih pregleda, ali i na važnost toga da se o ovim temama govori otvoreno i kontinuirano.

Kada cela liga stane iza iste poruke, ona postaje mnogo više od dela sportskog događaja.

Postaje poruka zajedništva.

ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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