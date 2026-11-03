ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)
POSLEDNjE kolo Meridianbet Košarkaške lige Srbije u oktobru bilo je u znaku podrške, solidarnosti i važne društvene poruke.
U okviru društveno odgovorne akcije „ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.“, svi igrači su na utakmicama poslednjeg oktobarskog kola nosili majice sa istom porukom, pružajući podršku ženama koje se suočavaju sa rakom dojke i skrećući pažnju na značaj prevencije i redovnih pregleda.
Akcija je realizovana uz podršku Meridian kompanije i Meridian fondacije, koje su kroz sport dodatno ukazale na značaj zajedništva i odgovornosti prema važnim društvenim temama.
Poruka „ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.“ simbolično je povezala košarku i društvenu odgovornost. Na terenu, asistencija predstavlja pomoć saigraču da dođe do poena. Van terena, ona znači biti uz nekoga kome je podrška potrebna.
Upravo zato su košarkaši širom Srbije u poslednjem oktobarskom kolu izašli na teren u majicama sa zajedničkom porukom, pokazujući da sport ima snagu da prevaziđe rezultat i postane prostor za poruke koje se tiču čitave zajednice.
Kroz ovu akciju, Košarkaška liga Srbije, Meridian kompanija i Meridian fondacija podsetile su na značaj podrške, solidarnosti i preventivnih pregleda, ali i na važnost toga da se o ovim temama govori otvoreno i kontinuirano.
Kada cela liga stane iza iste poruke, ona postaje mnogo više od dela sportskog događaja.
Postaje poruka zajedništva.
ASISTIRAJ I TI. BUDI PODRŠKA.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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