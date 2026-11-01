Bivši fudbaler Crvene zvezde srušio Novi Pazar (VIDEO)
FUDBALERI Radničkog iz Kragujevca pobedili su Novi Pazar sa 2:0 na "Čika Dači" u 14. kolu Superlige Srbije.
Junak je bio bivši napadač Crvene zvezde, Uroš Sremčević koji je postigao oba gola i tako doneo drugi trijumf svom timu u poslednjih pet mečeva u prvenstvu.
Sremčević je strelac bio u 70. i 86. minutu. Mogao je i do het-trika, ali je u 82. minutu promašio penal.
Rođenom Kragujvčaninu je ovo bio šesti prvenstvni gol i to ga stavlja na treće mesto najboljeg strelca prvenstva. Ispred njega su Dejan Zukić (8) i Jakuba Silue (7).
Radnički je posle ove pobede na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 boda. Novi Pazar je na poziciji 10 sa 16.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Stanojević ozbiljno razdrmao Partizan: Crno-beli ubedljivi protiv "fenjeraša" (VIDEO)
01. 11. 2026. u 16:20 >> 19:06
Kecmanović bez plasmana u glavni žreb mastersa u Parizu
01. 11. 2026. u 15:07
FSS NA PREKRETNICI: Ko će naslediti Džajića? Moguća tri scenarija
01. 11. 2026. u 12:28 >> 12:28
PROBLEM U NAJAVI! Zvezdi ovo nikako nije trebalo pred utakmicu sa Olimpijakosom
01. 11. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)