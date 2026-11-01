Bivši fudbaler Crvene zvezde srušio Novi Pazar (VIDEO)

FUDBALERI Radničkog iz Kragujevca pobedili su Novi Pazar sa 2:0 na "Čika Dači" u 14. kolu Superlige Srbije.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Junak je bio bivši napadač Crvene zvezde, Uroš Sremčević koji je postigao oba gola i tako doneo drugi trijumf svom timu u poslednjih pet mečeva u prvenstvu.

Sremčević je strelac bio u 70. i 86. minutu. Mogao je i do het-trika, ali je u 82. minutu promašio penal.

Rođenom Kragujvčaninu je ovo bio šesti prvenstvni gol i to ga stavlja na treće mesto najboljeg strelca prvenstva. Ispred njega su Dejan Zukić (8) i Jakuba Silue (7).

Radnički je posle ove pobede na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 boda. Novi Pazar je na poziciji 10 sa 16.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.