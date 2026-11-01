Fudbal

Bivši fudbaler Crvene zvezde srušio Novi Pazar (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 11. 2026. u 18:34

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FUDBALERI Radničkog iz Kragujevca pobedili su Novi Pazar sa 2:0 na "Čika Dači" u 14. kolu Superlige Srbije.

Бивши фудбалер Црвене звезде срушио Нови Пазар (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Junak je bio bivši napadač Crvene zvezde, Uroš Sremčević koji je postigao oba gola i tako doneo drugi trijumf svom timu u poslednjih pet mečeva u prvenstvu.

Sremčević je strelac bio u 70. i 86. minutu. Mogao je i do het-trika, ali je u 82. minutu promašio penal.

Rođenom Kragujvčaninu je ovo bio šesti prvenstvni gol i to ga stavlja na treće mesto najboljeg strelca prvenstva. Ispred njega su Dejan Zukić (8) i Jakuba Silue (7).

Radnički je posle ove pobede na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 boda. Novi Pazar je na poziciji 10 sa 16.

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