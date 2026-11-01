REAL PREKINUO DOMAĆI NIZ RASINGA: Belingam se probudio, Madriđani slavili ubedljivo

Real Madrid je pobedio Rasing Santander rezultatom 3:0 i prekinuo niz neporaženosti domaćina u ovosezonskom izdanju Primere.

AP Photo/Jeff Roberson

Ekipa iz Santandera propustila je priliku da prvi put od 2011. godine ostvari šest uzastopnih utakmica bez poraza na svom terenu u najvišem razredu španskog fudbala.

Gosti su od početka nametnuli svoj ritam, a prednost su stekli već u prvih deset minuta. Mateo Prati je oborio Kilijana Mbapea u kaznenom prostoru, a francuski napadač je sa bele tačke doneo vođstvo Realu. Njegovih prethodnih devet utakmica u kojima se upisao u strelce za madridski klub završeno je pobedama, pa je ovo već bila najava novog slavlja "blankosa".

Rasing se, međutim, nije predavao posle rano primljenog gola. Iker Luke je ubrzo imao dobru priliku za izjednačenje, ali je Tibo Kurtoa odličnom intervencijom sačuvao mrežu.

Kazna je stigla sredinom prvog poluvremena. Real je brzom kombinacijom iz nekoliko dodira izbacio Džuda Belingama pred golmana domaćih. Engleski reprezentativac je zaobišao Hulena Agisabalagu i pogodio praznu mrežu za 2:0.

Pitanje pobednika praktično je rešeno trećim golom, koji je bio i najlepši na utakmici. Posle nedovoljno dobro izbačene lopte nakon kornera, Jan Diomande je sa ivice kaznenog prostora raspalio volej i poslao je pravo u gornji ugao.

Rasing je u nastavku pokušao da se vrati u meč. Jasir Zabiri je ubrzo posle pauze šutirao preko gola, dok je Mbape na drugoj strani pogodio stativu posle prodora kroz odbranu domaćih.

Domaćini su potom tražili i penal zbog igranja rukom Orelijana Čuamenija, ali je VAR potvrdio procenu glavnog sudije da prostora za kazneni udarac nema, pošto se lopta prethodno odbila od noge Realove "radilice".

Rasing tako nije uspeo da nadoveže pobedu nad Espanjolom, dok je Real upisao šesti uzastopni trijumf u svim takmičenjima i ostao u konkurenciji sa Barselonom i Atletikom na vrhu tabele.

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