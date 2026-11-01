Iznenađenje u Grčkoj: Željko Obradović i Panatinaikos izgubili od Arisa

ŠOKANTAN poraz Panatinaikosa u prvenstvu Grčke!

foto:N.Skenderija

Košarkaši Arisa savladali su u Solunu "zelene" sa 101:91 (18:15, 28:29, 33:24, 22:23) i tako naneli prvi prvenstveni, a drugi uzastopni poraz timu Željka Obradovića.

Za ishod ovog susreta važan je bio treći period koji su izabranici Vasilisa Spanulisa dobili sa 33:24. Ipak, gosti se nisu predavali.

Uspeo je Panatinaikos da povede u četvrtoj četvrtini sa 84:85, ali usledila je serija domaćina od 17:6 za ispostaviće se ubedljiv trijumf.

Tim iz Soluna je do pobede predvodio Met Morgan sa 21 poenom, pratio ga je Adam Mokoka sa 19. Na drugoj strani najbolji je bio Geršon Jabusele sa 22, dok je Silvan Francisko brojao do 20.

Obradović će ekipu pokušati da vrati na pobednički kolosek u Evroligi, no neće imati lak zadatak pošto u sredu od 20:45 gostuje Real Madridu.

Što se grčkog prvenstva tiče, obe ekipe imaju identičan učinak 4-1.

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