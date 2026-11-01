Jurčević pogodio posle 413 dana, Vukotić odmah posle pauze zbog povrede (VIDEO)
Crno-beli na pragu pobede u 14. kolu Superlige.
Fudbaleri Partizana prvi put ove sezone ostvariće dve vezane pobede u domaćem prvenstvu, pošto na stadionu u Humskoj vode sa 3:0 protiv poslednjeplasiranog Zemuna.
Uspeo je novi-stari trener Aleksandar Stanojević da koliko-toliko oporavi ekipu nakon serije slabih rezultata i odlaska sa klupe legendarnog kapitena Saše Ilića. Posle Radničkog u Nišu, usledio je nešto lakši meč na domaćem terenu, a posao je olakšan nakon vodećeg gola Dembe Seka u 30.minutu, koji se kasnije i povredio.
Ipak, ovu utakmicu će posebno pamtiti Mario Jurčević. Iskusni levi bek nedavno se vratio na teren nakon pauze od čak godinu dana zbog operacije Ahilove tetive, a sada je uspeo da se upiše i u listu strelaca.
Ruku na srce, Slovenac je prvo idealno asistirao Nikoli Čumiću, čiji je udarac odbranio golman Mišo Dubljanić, a lopta se odbila pravo do Jurčevića, koji je pospremio u mrežu. Bio je to njegov prvi pogodak u crno-belom dresu nakon čak 413 dana, odnosno duela sa Spartakom u Subotici, koji je odigran 14. septembra 2025. godine.
Takođe, odličan povratak posle pauze zbog povrede imao je i Milan Vukotić. Ofanzivni vezista je od prethodne reprezentativne pauze bio van stroja zbog problema sa skočnim zglobom. Sada je protiv Zemuna dobio šansu u 60. minutu, a samo 14 minuta kasnije odlično je crnogorski as šutirao sa nekih 20-ak metara i pogodio donji levi ugao.
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