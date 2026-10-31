"Plakao sam svake noći..." Emilijano Martinez otkrio kako je "izginuo" za Argentinu

Argentinski golman Emilijano Martines otkrio je da zbog odluke da nastupi za reprezentaciju Argentine uprkos ozbiljnoj povredi prsta više nikada neće imati potpuno zdravu šaku.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ed Zurga

O svemu je govorio u razgovoru za Jutjub kanal argentinskog novinara Gastona Edula. Nakon konsultacija sa selektorom Lionelom Skalonijem odlučeno je da ne ide na operaciju, koja bi ga udaljila sa Mundijala. Umesto toga, dobio je specijalnu rukavicu za zaštitu povređenog prsta, ali je zbog nje imao problema prilikom hvatanja lopte.

- Nikada više neće biti kao pre. I dalje branim trpeći bolove. Dan pred meč sa Alžirom bacao sam se koristeći samo jednu ruku. Kretao sam se poput zombija. Kad god bih pokušao da se oslonim rukom o zemlju, od nesnosnog bola bi mi se smrklo pred očima. Bilo je brutalno. Plakao sam svake noći jer mi je prst izgledao kao kobasica. Ipak, to su rizici koje svesno preuzimaš kada igraš za reprezentaciju. Sve bih ponovio - rekao je heroj Argentine iz 2022. godine.

Problemi sa prstom imali su posledice i na klupskom planu. Martines je otkrio da je tokom leta bio blizu odlaska u drugi klub, a da je Juventus pokazao ozbiljno interesovanje. Ipak, pregledi su pokazali da je povreda ponovo nastala, zbog čega je transfer propao.

- Odradio sam rendgen i ispostavilo se da je prst ponovo polomljen. Zbog toga mi je propao transfer u drugi klub. Lekari su mi rekli da jeste moguće braniti u takvom stanju, ali da je operacija neophodna. Međutim, Čelsi nije mario za to, njima to nije predstavljalo problem. Ipak, svestan sam da ću jednog dana morati pod nož - rekao je Emilijano.

Martines je ovog leta prešao u Čelsi za 7,5 miliona funti, ali trenutno ne može da pomogne novom klubu. Naime, oporavlja se od preloma vilice koji je zadobio na utakmici protiv Evertona ranije ovog meseca.

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