Velike reči legende o Tanaskoviću: Pred tim momkom je svetla budućnost!

Ima mekanu ruku, osećaj za igru i ume da bude veoma lukav oko koša, ističe Litvanac.

Kredit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Tanasković ostavio je odličan utisak u duelu sa Žalgirisom, a za partiju krilnog centra Partizana stiglo je priznanje i od jednog od najiskusnijih evropskih centara. Jonas Valančijunas pohvalio je srpskog košarkaša nakon pobede litvanskog tima rezultatom 87:80 u devetom kolu Evrolige, istakavši da ga očekuje svetla budućnost.

Tanasković je utakmicu završio sa 19 poena i bio jedan od najzapaženijih pojedinaca u ekipi crno-belih.

Posebno je bilo zanimljivo njegovo nadmetanje sa Valančijunasom, koji je igrao na poziciji centra, dok je košarkaš Partizana krilni centar. Uprkos razlici u pozicijama i iskustvu, srpski reprezentativac uspevao je da koristi svoje telo, pronalazi rešenja u reketu i dolazi do poena protiv znatno višeg rivala.

Valančijunas je za Meridian sport govorio o Tanaskovićevoj partiji.

- Ima mekanu ruku, osećaj za igru i ume da bude veoma lukav oko koša - rekao je Valančijunas, uz gestikulaciju kojom je pokazivao na koje je sve načine Tanasković levom rukom uspevao da poentira.

- On zna da igra košarku, pametan je i dobro koristi svoje telo. Zaista mogu samo da pričam pozitivne stvari. U ovoj utakmici je bio jedan od glavnih igrača svog tima.

Na kraju je imao i jasnu poruku o budućnosti igrača Partizana.

- Pred tim momkom je svetla budućnost - zaključio je Valančijunas.

Litvanski centar imao je važnu ulogu u trijumfu svog tima i meč je završio sa 16 poena i osam skokova za 29 minuta na parketu.

Crno-beli su duplo kolo završili sa dva poraza, a naredni izazov biće im duel sa Makabijem, koji dočekuju sa učinkom od četiri pobede i pet poraza.

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