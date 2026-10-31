Čelsi ubedljiv protiv Mančester junajteda na "Stamford bridžu"

Fudbaleri Čelsija upisali su važnu pobedu u derbiju 9. kola Premijer lige, pošto su na svom terenu savladali Mančester junajted rezultatom 2:0, nakon što u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Iako su domaći na kraju stigli do zasluženog trijumfa, Junajted je u prvih 45 minuta imao nekoliko odličnih prilika da dođe do prednosti. Bruno Fernandeš i Amad Dijalo nisu uspeli da iskoriste izgledne situacije, dok je pogodak Mateuša Kunje poništen nakon konsultacije VAR tehnologije.

Čelsi je takođe pokušavao da ugrozi protivnički gol, a najviše su pretili Estevao, čiji je pogodak poništen zbog ofsajda, i Pedro Neto.

Ipak, nastavak utakmice doneo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Ekipa Mančester junajteda izgubila je ritam iz prvog dela, što su domaći brzo iskoristili i preuzeli kontrolu nad susretom.

Prednost Čelsiju doneo je Morgan Rodžers u 50. minutu. Posle odličnog dodavanja Lavije, Rodžers je uspeo da nadmudri Lamensa i pošalje loptu u mrežu za 1:0.

Domaćin je nastavio sa napadima, a Rodžers je ponovo bio u centru pažnje. Najpre je iznudio javnu opomenu za Lisandra Martinesa, a potom je usledila i situacija koja je praktično odlučila pobednika.

Nakon kornera, Lisandro Martines je laktom udario Fofanu, a sudija Piter Benks je, posle intervencije iz VAR sobe, pokazao na belu tačku i isključio defanzivca Junajteda zbog drugog žutog kartona. Kol Palmer je preuzeo odgovornost i sigurno realizovao penal za 2:0.

Sa igračem više i značajnom prednošću, Čelsi je do kraja utakmice rutinski kontrolisao dešavanja na terenu. Domaći su imali još nekoliko prilika da dodatno uvećaju rezultat, dok je Estevao još jednom zatresao mrežu, ali je i taj pogodak poništen.

💙🥶 Chelsea beat Man United at Stamford Bridge with Cole Palmer and Morgan Rogers scoring! Man United have now won zero of their last 9 games in all competitions. ❌ Who’s your Man of the Match? https://t.co/4kFptYpe3M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

Ovim trijumfom Čelsi je stigao do 16 bodova i probio se na četvrtu poziciju na tabeli Premijer lige. Sa druge strane, Mančester junajted ostaje na svega sedam osvojenih bodova i trenutno zauzima 16. mesto.

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