Stojković se nudi crno-belima i poručuje: "Pozivam kompletnu upravu Partizana da podnesu ostavke"!

Bivši kapiten crno-belih govorio o otkazu Saši Iliću.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kroz težak period prolazi Partizan, kako na finansijskom tako i na rezultatskom planu.

Klub iz Humske je bez dileme najveće razočaranje dosadašnjeg dela prvenstva, obzirom da je bliži borbi za opstanak, nego za gornji deo tabele Superlige Srbije.

Nekadašnji kapiten "parnog valjka", Vladimir Stojković, koji sa uspehom brani za Čukarički, komentarisao je aktuelna dešavanja u klubu gde se proslavio i stigao do reprezentativnog dresa.

U dva mandata je popularni "Stojke" čuvao mrežu Partizana, ali je u razgovoru za "Sport klub" priznao da njegov poziv na ostavke, nema ličnu pozadinu:

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

- Želeo bih da iskoristim ovu priliku da nedvosmisleno pozovem upravu Partizana da podnese ostavku. Nemam protiv nikoga ništa lično. Bavimo se takvim poslom da je rezultat merilo svega. Ovo je isključivo sportski motiv. U fudbalu je rezultat sve, i kad si trener i kad si igrač. Danko Lazović je u ovom momentu bio sve, od sportskog sektora do daljih poslova u klubu. On je vodio sportski sektor, imao je potpunu autonomiju i zbog Partizana je fer i pošteno da podnesu ostavke. Danko Lazović i uprava treba da prihvate ovaj rezultatski neuspeh, bez neke sujete. Ovo je prijateljski apel. Interes Partizana je iznad svega - rekao je Stojković.

Teško mu je palo i smenjivanje nekadašnjeg saigrača i veoma dobrog prijatelja, Saše Ilića, sa trenerske klupe:

- Najveći neuspeh je to što su Sašu Ilića za tako kratko vreme žargonski rečeno “potrošili“ jednu od najvećih legendi kluba, iako mislim da Saša Ilić nikada ne može da bude “potrošen“, samo je došao u pogrešno vreme, kao i mnogi drugi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ne krije da bi voleo na bilo kakav način da pomogne "parnom valjku":

- Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv celog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim, kontaktima, znanjem može izuzetno da pomogne kkubu. Tu je veliki broj ljudi koji mogu da pomognu. Ne verujem da bi bilo koji partizanovac imao nešto protiv da ljudi poput Ivana Golca, Slobodana Krčmarevića budu tu i imaju neko mesto. Od srednje generacije tu su Vuk Rašović, Savo Milošević.. Od mlađih, Bibars Natho, ja i Zoran Tošić… To su sve ljudi koji mogu da pomognu Partizanu u svakom smislu - nastavio je Stojković i zaključio:

- Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv celog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim, kontaktima, znanjem može izuzetno da pomogne kkubu. Tu je veliki broj ljudi koji mogu da pomognu. Ne verujem da bi bilo koji partizanovac imao nešto protiv da ljudi poput Ivana Golca, Slobodana Krčmarevića budu tu i imaju neko mesto. Od srednje generacije tu su Vuk Rašović, Savo Milošević.. Od mlađih, Bibars Natho, ja i Zoran Tošić… To su sve ljudi koji mogu da pomognu Partizanu u svakom smislu. - naglasio je Vladimir Stojković.

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