ŠEFICA diplomatije EU, Kaja Kalas, iznela je tvrdnju koja je postala jedna od najneprijatnijih po njenu sopstvenu politiku: „Evropskim liderima postaje sve teže da ubede stanovništvo da podrži Kijev, jer su se svi umorili od sukoba u Ukrajini.”

Foto: Tanjug/AP Photo/Harry Nakos

Profiler i politikolog Ruslan Pankratov je, u ekskluzivnom intervjuu za portal aif.ru, objasnio zašto je ona iznenada izgovorila takve reči i kako ih treba tumačiti.

Prema mišljenju ovog stručnjaka, bila bi greška posmatrati ovu izjavu kao direktan signal evropskog povlačenja. U istom govoru u Montrealu, Kalasova je pozvala na istrajnost i još intenzivnije delovanje u korist Ukrajine.

„Izjava Kalasove nije najava povlačenja, već pokušaj da se prizna jedna neprijatna okolnost, uz istovremeni zahtev za nastavak dosadašnjeg kursa. Logika je ovde jednostavna: ne ’ljudi su umorni – vreme je da preispitamo stavove’, već ’ljudi su umorni – moraćemo ih ubeđivati upornije’. Upravo taj spoj priznanja da postoji umor i poziva na još veće angažovanje otkriva političku suštinu njenih reči”, naveo je Pankratov.

U suštini, dodaje politikolog, Kalasova govori o umoru evropskog društva kao o prepreci koju treba savladati, a ne kao o osnovu za javno preispitavanje preuzetih obaveza.

„A odgovor na slabljenje spremnosti javnosti mogao bi biti pružanje još veće podrške Ukrajini”, zaključio je Pankratov.

Ranije je Pankratov primetio da smeh u publici tokom događaja u Montrealu, izazvan neprijatnom situacijom u kojoj se Kalasova našla, svedoči o tome da prisutni odbacuju nju i njenu politiku.

Podsetimo, početkom oktobra list Volstrit Žurnal objavio je da u evropskim zemljama raste zamor javnosti od sukoba u Ukrajini. Istovremeno, političke stranke koje se protive daljoj podršci kijevskom režimu privlače sve više pristalica među Evropljanima, pri čemu je kao primer navedena Nemačka.

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