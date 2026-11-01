ZAPAD UBRZAVA NAORUŽAVANJE UKRAJINE: Holandija sprema 500 raketa Patriot vrednih 2,1 milijardu dolara
HOLANDIJA, zajedno sa svojim partnerima, radi na načinima da ubrza isporuku raketa Ukrajini za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, rekao je u nedelju ministar odbrane zemlje Dilan Ješilgez-Zegerijus.
Ranije je američki Stejt department najavio odobrenje za potencijalnu prodaju 500 protivvazdušnih raketa PAC-3 Ukrajini za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot i prateću opremu u ukupnom iznosu od oko 2,1 milijarde dolara, koje će finansirati partneri i saveznici Kijeva.
- Postali smo korak bliže odobravanju velikog paketa isporuka raketa za komplekse Patriot Ukrajini... Ministarstvo odbrane, zajedno sa partnerima, razmatra mogućnost ubrzanja ovih isporuka - napisao je Jehligez-Zegerius u društvenim mrežama Ks.
Rusija smatra da snabdevanje Ukrajine oružjem sprečava naseljavanje i predstavlja "igru sa vatrom".
Kremlj je saopštio da inflacija Ukrajine zapadnim oružjem ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.
(Ria Novosti)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
ZAPADNI SPECIJALCI HARAJU UKRAJINOM! Prvo je javio "Ahmat" a onda su ih Rusi zarobili
01. 11. 2026. u 11:56
EVROPA IZOSTAVLjENA IZ PRVE RUNDE PREGOVORA O UKRAJINI: Jurij Ušakov otkrio planove Moskve
01. 11. 2026. u 11:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)