Svet

ZAPAD UBRZAVA NAORUŽAVANJE UKRAJINE: Holandija sprema 500 raketa Patriot vrednih 2,1 milijardu dolara

D.D.

01. 11. 2026. u 12:25

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HOLANDIJA, zajedno sa svojim partnerima, radi na načinima da ubrza isporuku raketa Ukrajini za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, rekao je u nedelju ministar odbrane zemlje Dilan Ješilgez-Zegerijus.

ЗАПАД УБРЗАВА НАОРУЖАВАЊЕ УКРАЈИНЕ: Холандија спрема 500 ракета Патриот вредних 2,1 милијарду долара

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Ranije je američki Stejt department najavio odobrenje za potencijalnu prodaju 500 protivvazdušnih raketa PAC-3 Ukrajini za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot i prateću opremu u ukupnom iznosu od oko 2,1 milijarde dolara, koje će finansirati partneri i saveznici Kijeva.

- Postali smo korak bliže odobravanju velikog paketa isporuka raketa za komplekse Patriot Ukrajini... Ministarstvo odbrane, zajedno sa partnerima, razmatra mogućnost ubrzanja ovih isporuka - napisao je Jehligez-Zegerius u društvenim mrežama Ks.

Rusija smatra da snabdevanje Ukrajine oružjem sprečava naseljavanje i predstavlja "igru sa vatrom".

Kremlj je saopštio da inflacija Ukrajine zapadnim oružjem ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

(Ria Novosti)

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