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JADRAN NA NOVI BEOGRAD: Osim okršaja na bazenu SC "11.april" u subotu se u Regionalnoj ligi sastaju i Primorac - Radnički

Slobodan Krstović

30. 10. 2026. u 23:10

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DVA derbija u 10. kolu Premijer Regionalne lige za vaterpoliste. Lider, Radnički u subotu je gost kotorskog Primorca, a vicešampion Srbije Novi Beograd ugostiti Jadran iz Herceg Novog. Pažnju privlači i okršaj Partizana i Budućnosti na Banjici.

ЈАДРАН НА НОВИ БЕОГРАД: Осим окршаја на базену СЦ 11.април у суботу се у Регионалној лиги састају и Приморац - Раднички

foto milos vukadinovic

PAROVI 10. kola Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, subota: Zemun - Valis (17.45), Primorac - Radnički (18.30), Partizan - Budućnost (19.00), Vojvodina - Šabac (19.00), Budva - Nais (19.00), Novi Beograd - Jadran HN (20.00).

TABELA: Radnički 27, Novi Beograd 24, Jadran HN 21, Primorac 18, Šabac 18, Budućnost 15, Budva 14, Partizan 13, Nais 6, Valis 3, Vojvodina 3, Zemun 0 bodova.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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