NAVROCKI SAZVAO HITAN SASTANAK, POLJSKA NA NOGAMA: U toku pokušaj državnog udara, snimci haosa ispred Ustavnog suda se masovno šire (VIDEO)
POLjSKI predsednik Karol Navrocki sazvao je danas hitne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o sukobu oko Ustavnog suda.
- Zbog pretnje po unutrašnju bezbednost Republike Poljske, danas sazivam hitne konsultacije uz učešće predstavnika parlamentarnih snaga kako bismo stabilizovali političku situaciju i obnovili ustavni poredak - izjavio je šef kabineta Navrockog, Pavel Šefernaker, prenela je poljska Televizija Republika.
Šefernaker nije precizirao vreme konsultacija. Navrocki je prekinuo juče put u Senegal i vratio se u Poljsku nakon što je policija ušla u prostorije Ustavnog suda, a predsednik tog suda Bogdan Svjenčkovski suspendovan.
- U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se - napisao je Navrocki na platformi Iks.
Poljska policija je saopštila da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti. Ustavni sud Poljske je na svojoj internet stranici objavio da je njegov predsednik Bogdan Svjenčkovski juče suspendovan.
Šef poljskog Ministarstva pravde, Valdemar Žurek, podneo je juče zahtev za smenu Bogdana Svjenčkovskog, vršioca dužnosti predsednika Ustavnog suda, sa funkcije i oduzimanje imuniteta.
Demonstranti su se okupili ispred zgrade suda i pokušali da probiju ogradu, a dodatne policijske snage su raspoređene da obezbede prostor oko zgrade suda. Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navodi Rojters.
Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Svjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost.
U Poljskojje trenutno u toku ozbiljna institucionalna i ustavna kriza, koja je prerasla u otvoreni sukob predsednika Karola Navrockog i vlade premijera Donalda Tuska.
Proevropska vlada Donalda Tuska došla je na vlast 2023. godine uz obećanje da će obnoviti nezavisnost pravosuđa. Od tada su pokušaji vlade da sprovede reforme blokirani vetom dvojice uzastopnih predsednika, koji su bili bliski stranci PiS, među kojima je i Navrocki.
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