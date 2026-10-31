"EVROPA NIJE U REDU..." Oglasio se Putinov specijalac posle haosa u Poljskoj
KIRIL Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), izjavio je danas da u Evropi nije sve u redu, jer se, kako navodi, suočava sa problemima u vezi sa migrantima, ratnim huškanjem, nemirima i pučevima.
Dmitrijev je ujedno komentarisao izjavu poljskog premijera Donalda Tuska da vlada nema drugu mogućnost da reši situaciju oko Ustavnog suda u Poljskoj osim da smeni vršioca dužnosti predsednika tog suda, Bogdana Svječkovskog.
- Evropa nije u redu: migranti, ratno huškanje, nemiri i pučevi - napisao je Dmitrijev na mreži Iks, uz poruku: "Iskupite se“.
U Poljskoj su nastale tenzije zbog Tuskove odluke da za sudiju Ustavnog suda imenuje Marćina Bereka, bivšeg ministra u svojoj vladi.
Kao rezultat toga, poslednjih nedelja su redovno održavani protesti ispred ovog tela, a protekle noći situacija je eskalirala.
Dodatne policijske snage su raspoređene da zaštite prostor suda. Demonstranti su se okupili ispred suda i pokušali da probiju ogradu.
Kao odgovor na situaciju, poljski predsednik Karol Navrocki je odlučio da otkaže let za Senegal i vratio se u Varšavu, a nekoliko opozicionih političara nazvalo je događaje u zemlji pokušajem puča.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
DRAMA: Poljski predsednik okrenuo avion, policija ušla u Ustavni sud
30. 10. 2026. u 21:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)