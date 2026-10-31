Svet

"EVROPA NIJE U REDU..." Oglasio se Putinov specijalac posle haosa u Poljskoj

Танјуг

31. 10. 2026. u 07:27

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KIRIL Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF), izjavio je danas da u Evropi nije sve u redu, jer se, kako navodi, suočava sa problemima u vezi sa migrantima, ratnim huškanjem, nemirima i pučevima.

ЕВРОПА НИЈЕ У РЕДУ... Огласио се Путинов специјалац после хаоса у Пољској

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

Dmitrijev je ujedno komentarisao izjavu poljskog premijera Donalda Tuska da vlada nema drugu mogućnost da reši situaciju oko Ustavnog suda u Poljskoj osim da smeni vršioca dužnosti predsednika tog suda, Bogdana Svječkovskog.

- Evropa nije u redu: migranti, ratno huškanje, nemiri i pučevi - napisao je Dmitrijev na mreži Iks, uz poruku: "Iskupite se“.

U Poljskoj su nastale tenzije zbog Tuskove odluke da za sudiju Ustavnog suda imenuje Marćina Bereka, bivšeg ministra u svojoj vladi.

Kao rezultat toga, poslednjih nedelja su redovno održavani protesti ispred ovog tela, a protekle noći situacija je eskalirala.

Dodatne policijske snage su raspoređene da zaštite prostor suda. Demonstranti su se okupili ispred suda i pokušali da probiju ogradu.

Kao odgovor na situaciju, poljski predsednik Karol Navrocki je odlučio da otkaže let za Senegal i vratio se u Varšavu, a nekoliko opozicionih političara nazvalo je događaje u zemlji pokušajem puča.

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