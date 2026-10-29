Trener otkrio koliko će "bejbi Jokić" biti van terena zbog povrede
Povreda Alperena Šegunga zabrinula sve u Hjustonu.
Trener Hjustona Ime Udoka govorio je o stanju svog centra za radio-stanicu „SportsTalk 790“ i naglasio da se ne očekuje duža pauza ali da će propustiti nekoliko utakmica.
- Osetio je bol na početku utakmice protiv Atlante, ali je nastavio da igra zahvaljujući adrenalinu. Kasnije je bol postao izraženiji. Pregledi su pokazali lakše istegnuće mišića leđa, tako da ćemo biti oprezni. Propustiće najviše nekoliko utakmica - rekao je Udoka.
Šengun se povredio tokom utakmice protiv Atlante, odigrane u noći između utorka i srede. Turčin je fenomenalno otvorio novu NBA sezonu, na četiri odigrane utakmice prosečno je beležio 24,5 poena, devet skokova, sedam asistencija i 1,8 ukradenih lopti po meču.
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