Košarka

Trese se Bosfor! Selektor Srbije zbog Hrvata pretio Turčinu, ovaj sve otkrio

М.П.

29. 10. 2026. u 09:05

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Košarkašku Evropu uzdrmao je nezapamćeni skandal u Istanbulu, u čijem se centru našao srpski stručnjak i aktuelni selektor naše reprezentacije, Dušan Alimpijević.

Тресе се Босфор! Селектор Србије због Хрвата претио Турчину, овај све открио

Photo: F.S./ATAImages

Nakon dramatičnog meča 8. kola Evrolige u kojem je njegov Bešiktaš poražen od Olimpijakosa rezultatom 73:81, turski novinar Fatih Ozen izašao je u javnost sa teškim optužbama. On tvrdi da ga je srpski trener brutalno vređao i pretio mu fizičkim obračunom naočigled brojnih svedoka.

Ozen je na društvenoj mreži Iks objavio detaljno saopštenje u kojem opisuje šta se dešavalo odmah po završetku zvanične konferencije za medije. Prema njegovim rečima, Alimpijević mu je prišao i pitao ga da li govori engleski jeziku, nakon čega su izašli ispred vrata pres sale. Novinar navodi da je tada usledio verbalni napad praćen sočnim psovkama na engleskom jeziku, koje je zbog konteksta i blizine shvatio veoma lično i uvredljivo.

Glavni povod za reakciju srpskog stručnjaka bile su novinarske objave o centru ekipe, hrvatskom košarkašu Antu Žižiću. Alimpijević je navodno pokazao rukom ka svlačionici i besno zahtevao od Ozena da uđe unutra i sve što piše po mrežama ponovi igraču direktno u lice. Kada je novinar to odbio, pravdajući se da žuri na gradski prevoz, šef struke Bešiktaša mu je jasno stavio do znanja da njegove tekstove ne smatra kritikom, već namernom i jeftinom provokacijom.

Ono što je najviše uplašilo i zgrozilo turskog predstavnika medija jeste sama završnica rasprave. Kako Ozen tvrdi, Alimpijević je u jednom trenutku počeo da mu maše prstom ispred lica i uputio mu otvorenu pretnju: "Izaći ću na mesto gde nema ovih ljudi unutra i videću se sa tobom jedan na jedan!". Prema navodima iz Turske, ovom incidentu i fizičkom pritisku svedočilo je između 15 i 20 prisutnih kolega, kao i članovi klupskog osoblja.

Novinar je istakao da već godinama podržava Bešiktaš, ali da uvredljiv rečnik i zastrašivanje potpuno prelaze granice profesionalnog odnosa. Zbog toga je za danas najavio podnošenje zvanične, pismene žalbe upravi i rukovodstvu kluba iz Istanbula. Članovi uprave Bešiktaša, kao ni sam Dušan Alimpijević, za sada se još uvek nisu oglasili ovim povodom.

 

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