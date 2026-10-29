TORTILJA KORPICE: Sa mlevenim mesom
Ako volite jela koja spajaju jednostavnost, kreativnost i bogat ukus, ove tortilja korpice svakako vredi isprobati. U nastavku vas čeka recept koji ćete poželeti da sačuvate i podelite sa svojim najmilijima.
Sastojci:
Tortilje po potrebi
2–3 krompira
300–400 gr mlevenog mesa
1 glavica crnog luka
nekoliko kašika paradajz-sosa
mleko za pripremu pirea
bešamel sos
rendana mocarela
so i biber po ukusu
beli luk u prahu
začini po želji
svež peršun
malo ulja za podmazivanje pleha
Priprema
1. Pripremite pire od krompira.
Krompir oljuštite, skuvajte u posoljenoj vodi i izgnječite. Dodajte so, crni biber, beli luk u prahu i malo mleka, pa promešajte dok ne dobijete kremast pire.
2. Pripremite fil od mesa.
Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk, dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne promeni boju i ne bude potpuno termički obrađeno. Umešajte paradajz-sos, začine po ukusu i seckani peršun.
3. Oblikujte tortilja korpice.
Tortilje po potrebi malo skratite po ivicama. Premažite ih bešamel sosom, pa savijte krajeve tako da dobijete oblik korpice.
4. Pripremite pleh.
Pleh podmažite uljem i pažljivo rasporedite tortilja korpice.
5. Napunite korpice.
U svaku korpicu stavite sloj pirea od krompira, zatim pripremljeno mleveno meso. Preko rasporedite bešamel sos i obilno pospite rendanom mocarelom.
6. Zapecite u rerni.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200 °C, dok se fil ne zagreje, a sir ne otopi. Po potrebi kratko uključite gornji grejač kako bi se stvorila lepa, zlatna korica. Vodite računa da tortilje ne pregore.
Uživajte!
Preporučujemo
BELA BAJADERA: Sa plazmom i belom čokoladom
22. 10. 2026. u 11:00
SLANI ZALOGAJČIĆI: Sa pančetom i parmezanom
21. 10. 2026. u 07:00
KEBAB: Sočan zalogaj od mesa u hrskavoj tortilji
17. 10. 2026. u 12:00
DORUČAK KOJI ĆETE OBOŽAVATI: Za pripremu je dovoljno 15 minuta
17. 10. 2026. u 08:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)