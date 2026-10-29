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TORTILJA KORPICE: Sa mlevenim mesom

Milena Tomasevic

29. 10. 2026. u 12:00

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Ako volite jela koja spajaju jednostavnost, kreativnost i bogat ukus, ove tortilja korpice svakako vredi isprobati. U nastavku vas čeka recept koji ćete poželeti da sačuvate i podelite sa svojim najmilijima.

ТОРТИЉА КОРПИЦЕ: Са млевеним месом

FOTO: Novosti

Sastojci:

Tortilje po potrebi
2–3 krompira
300–400 gr mlevenog mesa
1 glavica crnog luka
nekoliko kašika paradajz-sosa
mleko za pripremu pirea
bešamel sos
rendana mocarela
so i biber po ukusu
beli luk u prahu
začini po želji
svež peršun
malo ulja za podmazivanje pleha

Priprema

1. Pripremite pire od krompira.
Krompir oljuštite, skuvajte u posoljenoj vodi i izgnječite. Dodajte so, crni biber, beli luk u prahu i malo mleka, pa promešajte dok ne dobijete kremast pire.

2. Pripremite fil od mesa.
Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk, dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne promeni boju i ne bude potpuno termički obrađeno. Umešajte paradajz-sos, začine po ukusu i seckani peršun.

3. Oblikujte tortilja korpice.
Tortilje po potrebi malo skratite po ivicama. Premažite ih bešamel sosom, pa savijte krajeve tako da dobijete oblik korpice.

4. Pripremite pleh.
Pleh podmažite uljem i pažljivo rasporedite tortilja korpice.

5. Napunite korpice.
U svaku korpicu stavite sloj pirea od krompira, zatim pripremljeno mleveno meso. Preko rasporedite bešamel sos i obilno pospite rendanom mocarelom.

6. Zapecite u rerni.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200 °C, dok se fil ne zagreje, a sir ne otopi. Po potrebi kratko uključite gornji grejač kako bi se stvorila lepa, zlatna korica. Vodite računa da tortilje ne pregore.

Uživajte!

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