Košarka

Pauza od godinu dana, pa povratak, a sada opet van terna: Nova povreda Halibartona

Filip Milošević

29. 10. 2026. u 09:20

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Plejmejker Indijane Tajris Halibarton doživeo je istegnuće leve zadnje lože, preneo je Šems Šaranija

Пауза од годину дана, па повратак, а сада опет ван терна: Нова повреда Халибартона

Tanjug/AP Photo/Matthew Hinton

Koliko odsustvo Halibartona može da bude veliki problem za Pejserse, najbolje pokazuje prethodna sezona. Samo godinu dana nakon što su igrali veliko NBA finale, u čijoj je sedmoj utakmici njihov najbolji igrač i doživeo tešku povredu, Indijana je završila kao pretposlednja ekipa Istočne konferencije.

O ozbiljnosti povrede govorio je trener Indijane, koji je otkrio da je klub konsultovao stručnjaka za povrede zadnje lože, sa kojim je sarađivao i ranije.

- Ne verujem da je realno očekivati da zaigra pre isteka dve nedelje. Nakon toga ćemo videti kako dalje - poručio je Karlajl.

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