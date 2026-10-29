Pauza od godinu dana, pa povratak, a sada opet van terna: Nova povreda Halibartona
Plejmejker Indijane Tajris Halibarton doživeo je istegnuće leve zadnje lože, preneo je Šems Šaranija
Koliko odsustvo Halibartona može da bude veliki problem za Pejserse, najbolje pokazuje prethodna sezona. Samo godinu dana nakon što su igrali veliko NBA finale, u čijoj je sedmoj utakmici njihov najbolji igrač i doživeo tešku povredu, Indijana je završila kao pretposlednja ekipa Istočne konferencije.
O ozbiljnosti povrede govorio je trener Indijane, koji je otkrio da je klub konsultovao stručnjaka za povrede zadnje lože, sa kojim je sarađivao i ranije.
- Ne verujem da je realno očekivati da zaigra pre isteka dve nedelje. Nakon toga ćemo videti kako dalje - poručio je Karlajl.
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