Pauza od godinu dana, pa povratak, a sada opet van terna: Nova povreda Halibartona

Plejmejker Indijane Tajris Halibarton doživeo je istegnuće leve zadnje lože, preneo je Šems Šaranija

Tanjug/AP Photo/Matthew Hinton

Koliko odsustvo Halibartona može da bude veliki problem za Pejserse, najbolje pokazuje prethodna sezona. Samo godinu dana nakon što su igrali veliko NBA finale, u čijoj je sedmoj utakmici njihov najbolji igrač i doživeo tešku povredu, Indijana je završila kao pretposlednja ekipa Istočne konferencije.

O ozbiljnosti povrede govorio je trener Indijane, koji je otkrio da je klub konsultovao stručnjaka za povrede zadnje lože, sa kojim je sarađivao i ranije.

- Ne verujem da je realno očekivati da zaigra pre isteka dve nedelje. Nakon toga ćemo videti kako dalje - poručio je Karlajl.