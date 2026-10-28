Stivens nastavlja sa strašnim zakucavanjima - Amerikanac dominira protiv Asvela (VIDEO)

Odlični potezi Lamara na meču u Lionu.

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Polako, ali sigurno Lamar Stivens (29) postaje miljenik navijača Partizana. Američki košarkaš oduševio je "grobare" svojom borbenošću na večitom derbiju protiv Crvene zvezde (85:82), pogotovo kada je poveo napad preko celog terena, a onda fenomenalno zakucao jednom rukom i podigao celu Arenu na noge.

Sa atraktivnim potezima je iskusno krilo nastavilo i večeras protiv Asvela u 8. kolu Evrolige. U prvoj četvrtini je odlično pratio akciju Karlika Džonsa, koji mu je bacio idealan pas na alej-up, a Amerikanac je poleteo u vazduh i prikucao loptu u obruč.

Your weekly dose of Lamar Stevens ferocity 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/6DAFa4uIFg — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026

Nije to bilo sve, pošto je momak iz Filadelfije fantastično nadmudrio odbranu francuskog tima i u drugoj deonici. Imao je otvoren šut za tri poena, ali je ipak krenuo u prodor, a onda sa dve ruke hrabro zakucao preko čak dvojice čuvara.

Inače, prvo poluvreme je Stivens završio sa devet poena (2/2 za dva, 1/1 za tri), uz tri skoka, za indeks korisnosti 10.