Stivens nastavlja sa strašnim zakucavanjima - Amerikanac dominira protiv Asvela (VIDEO)
Odlični potezi Lamara na meču u Lionu.
Polako, ali sigurno Lamar Stivens (29) postaje miljenik navijača Partizana. Američki košarkaš oduševio je "grobare" svojom borbenošću na večitom derbiju protiv Crvene zvezde (85:82), pogotovo kada je poveo napad preko celog terena, a onda fenomenalno zakucao jednom rukom i podigao celu Arenu na noge.
Sa atraktivnim potezima je iskusno krilo nastavilo i večeras protiv Asvela u 8. kolu Evrolige. U prvoj četvrtini je odlično pratio akciju Karlika Džonsa, koji mu je bacio idealan pas na alej-up, a Amerikanac je poleteo u vazduh i prikucao loptu u obruč.
Nije to bilo sve, pošto je momak iz Filadelfije fantastično nadmudrio odbranu francuskog tima i u drugoj deonici. Imao je otvoren šut za tri poena, ali je ipak krenuo u prodor, a onda sa dve ruke hrabro zakucao preko čak dvojice čuvara.
Inače, prvo poluvreme je Stivens završio sa devet poena (2/2 za dva, 1/1 za tri), uz tri skoka, za indeks korisnosti 10.
Preporučujemo
Pojačanje Partizana može da debituje u Vilerbanu, Bandža Si ostao bez ugovora
27. 10. 2026. u 17:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
28. 10. 2026. u 10:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)