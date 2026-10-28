Košarka

Stivens nastavlja sa strašnim zakucavanjima - Amerikanac dominira protiv Asvela (VIDEO)

М. З.

28. 10. 2026. u 21:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Odlični potezi Lamara na meču u Lionu.

Стивенс наставља са страшним закуцавањима - Американац доминира против Асвела (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Polako, ali sigurno Lamar Stivens (29) postaje miljenik navijača Partizana. Američki košarkaš oduševio je "grobare" svojom borbenošću na večitom derbiju protiv Crvene zvezde (85:82), pogotovo kada je poveo napad preko celog terena, a onda fenomenalno zakucao jednom rukom i podigao celu Arenu na noge.

Sa atraktivnim potezima je iskusno krilo nastavilo i večeras protiv Asvela u 8. kolu Evrolige. U prvoj četvrtini je odlično pratio akciju Karlika Džonsa, koji mu je bacio idealan pas na alej-up, a Amerikanac je poleteo u vazduh i prikucao loptu u obruč.

Nije to bilo sve, pošto je momak iz Filadelfije fantastično nadmudrio odbranu francuskog tima i u drugoj deonici. Imao je otvoren šut za tri poena, ali je ipak krenuo u prodor, a onda sa dve ruke hrabro zakucao preko čak dvojice čuvara.

Inače, prvo poluvreme je Stivens završio sa devet poena (2/2 za dva, 1/1 za tri), uz tri skoka, za indeks korisnosti 10.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe