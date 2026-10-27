DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 28. OKTOBAR: Bika čeka ljubav na putu, Devicu bolji odnos sa partnerom i rođacima, Jarca stari porodični problemi
SAZNAJTE šta vas sredu, 28. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Konjunkcija Meseca i Urana u kući komunikacija i trigon sa Plutonom u kući novca donose dobitke preko kraćeg puta ili ugovora. Ipak pazite na troškove, jer opozicija između Venere i Hirona u vašem znaku upozorava na finansijske probleme.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Opozicija između vašeg vladaoca Venere i Hirona u kući ograničenja donosi vanredne troškove a spoj Meseca i Urana u kući novca neočekivane dobitke. Sunce u kući partnerstva u sekstilu sa Lilitom nagoveštava ljubav na putu.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Spoj Meseca i Urana u vašem znaku pravi trigon sa Plutonom u devetoj kući donoseći vam dobitke preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja. Retro-Venera u kući ljubavi u opoziciji sa Hironom donosi kontakt sa bivšim partnerom.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Naglašena kuća podsvesti u koju ulazi i vaš vladalac Mesec naglašava vašu intuiciju i podstiče potrebu za introspekcijom. Sunce u kući kreativnosti u sekstilu sa Lilitom donosi uspeh u javnoj delatnosti. Sukobi sa ženama na poslu.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Spoj Meseca i Urana u kući novca u trigonu sa Plutonom u donosi dobitke preko partnera a Sunce u kući privatnosti u sekstilu sa Lilitom u kući posla, preko nekretnina i privatnog biznisa. Dodatni oprez u saobraćaju.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući karijere gde ga čeka Uran donosi sukobe sa nadređenima. Sekstil između Sunca u kući komunikacija i Lilita poboljšava odnos sa partnerom i rođacima. Opozicija između retro-Venere i Hirona donosi stare dugove na naplatu.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama, u opoziciji sa Hironom ponovo iznosi na svetlo dana nerešene probleme sa partnerom. Dobici preko putovanja, visokog obrazovanja i rešavanja pravnih pitanja.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sunce u vašem znaku u sekstilu sa Lilitom u kući biznisa donosi dobitke preko kraćeg puta, poslovnog dogovora ili ugovora. Opozicija između retrogradne Venere i Hirona aktivira stare zdravstvene tegobe.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Spoj Meseca i Urana u kući partnerstva donosi trzavice sa voljenom osobom. Retro-Venera u kući društvenog života u opoziciji sa Hironom u kući ljubavi nagovešatava kontakt sa starim partnerom. Sklonost introspekciji.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Sekstil između Sunca u kući novca i Lilita u vašem znaku donosi dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Retro-Venera u kući karijere nasuprot Hironu u kući privatnosti aktivira stare porodične i probleme sa šefom.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kući kreativnosti gde se nalazi i vaš vladalac Uran pravi trigon s Plutonom u vašem znaku i donosi uspeh umetnicima i privatnicima. Problemi na putovanju, sa strancima, ispitima ili pravnim pitanjima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Sa naglašenom kućom privatnog života u koju ulazi i Mesec očekuju vas porodični problemi. Dobici preko putovanja ili pravnih pitanja. Retro-Venera i Hiron u kućama novca, donose stare dugove i nerešena finansijska pitanja.
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