"Veoma je krupan"! Miljenik Delija pred Makabi posebno upozorio na ovog igrača!

Crvena zvezda dočekuje "Ponos Izraela" u duplom kolu Evrolige.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nema odmora za Crvenu zvezdu, pošto već ove nedelje tim sa Malog Kalemegdana čeka novo "duplo kolo" Evrolige.

Već u utorak od 20 časova, u Beogradsku arenu stiže Makabi iz Tel Aviva, posle poraza Navarove ekipe u prvom ovosezonskom evroligaškom večitom derbiju.

I pored toga, Džered Batler smatra da neuspeh od Partizana neće ostaviti posledice na igrače:

- Bilo je veoma teško. Naravno, derbi nam mnogo znači, ali to je ipak samo još jedna utakmica posle koje moramo da povratimo samopouzdanje i nastavimo dalje. Mislim da iz svega treba da izvučemo pouke, ostavimo taj trenutak iza sebe i krenemo dalje - rekao je Batler.

Osvrnuo se nekadašnji NBA as i na sledećeg rivala. Makabi je šuterska ekipa, što svedoči da crveno-bele čeka "pakao" u defanzivi.

- Makabi je dobar tim. Igraju mnogo različitih akcija, imaju dosta kretnji i kombinacija kojima pokušavaju da zbune protivničku odbranu. Mislim da je naš zadatak da se držimo svojih principa i nastavimo da radimo ono što inače radimo.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Sjajni košgeter je apostrofirao i najbolje igrače izraelskog kluba, koji će biti najveća pretnja četi Ibona Navara.

- Tajs je, naravno, veoma svestran visoki igrač. Imaju i dvojicu stranaca koji su zaista kvalitetni i mogu mnogo toga da urade na terenu. Mislim da su ta trojica igrači koje pre svega moramo da zaustavimo.

Crveno-beli imaju poseban motiv protiv Makabija, jer upravo Džered nije zaboravio prošlosezonski poraz od "Ponosa Izraela", tada u neprijatnom momentu. Amerikanac smatra da će učinak u skokovima predstavljati važnu stavku u pohodu na trijumf.

- Naravno da ne želimo da se to ponovi. Ali sada je potpuno drugačija utakmica, potpuno druga sezona. Svakako, skok je jedan od važnih elemenata naše igre, nešto na čemu stalno insistiramo i moramo da odradimo svoj posao u tom segmentu.

Samokritičan je bio Batler govoreći o ličnom učinku u dosadašnjem toku takmičenja. Zna američki košarkaš da "delije" očekuju mnogo više od njihovog ljubimca, ali ističe da mu je trenutno najvažnije da pronađe kontinuitet i što bolje se uklopi u Navarov sistem.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Mislim da mogu bolje. Jasno mi je da postoje velika očekivanja od mene po povratku ove godine. Ali, za mene je najvažnije da se prilagodim sistemu i da igram dobro. To je moj posao. Generalno se osećam sasvim dobro.

Pritisak mu ne predstavlja problem, a spreman je da se nosi i sa pobedama i porazima.

- Ne, nimalo. Jednostavno, ponovo se prilagođavam novoj sezoni. Biće uspona i padova, ali trudiću se da kroz sve to ostanem stabilan i da ne dozvolim da me te oscilacije poremete.

Na kraju je prokomentarisao dolazak Kristijana Koloka, poslednjeg pojačanja Crvene zvezde. Kamerunac odavno trenira sa ekipom, međutim, Amerikanac već ima reči hvale za njegovu fizičku pripremljenost.

- Veoma je krupan i svestran, ima odličnu visinu i veliki raspon ruku. Mislim da će nam mnogo pomoći - zaključio je Batler.

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