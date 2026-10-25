Fudbal

Ogroman udarac za Murinja! Real bez velike zvezde u El Klasiku!

С.С.

25. 10. 2026. u 13:21

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Reprezentativac sigurno neće igrati protiv Barselone na Nou Kampu.

Огроман ударац за Муриња! Реал без велике звезде у Ел Класику!

AP Photo/Manu Fernandez

Fudbaleri Barselone dočekuju Real Madrid na svom terenu, od 21.00 čas, u najvećoj utakmici španske La lige.

Najveće rivale deli šest bodova, s tim što se Katalonci šepure na čelu tabele sa 27 poena, dok rekorder po broju titula Lige šampiona ima 21 bod.

Između najomraženijih rivala je Atletiko Madrid koji je sakupio 25 poena, ali i utakmicu više od "Barse" i "kraljevića".

Međutim, Madriđani će u El Klasiko ući značajno oslabljeni, pošto su treneru Žozeu Murinju stigle očajne vesti.

Photo: ALEX LIVESEY / AFP / Profimedia

Golman Reala, Tibo Kurtoa propustiće večerašnji okršaj protiv Barselone zbog gripa, saopštio je gigant iz španske prestonice.

Umesto belgijskog reprezentativca, na gol Madriđana će izvesno stati Andrij Lunin koji ove sezone nije nijednom branio.

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