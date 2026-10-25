UDARI VETRA DOSTIZALI 140 KILOMETARA NA ČAS: "Boleo" se obrušio na ovaj deo Evrope, izdano na desetine upozorenja građanima (FOTO/VIDEO)
OLUJA Boelo sa vetrovima od 136 kilometara na sat pogodila je u subotu uveče Škotsku, a kako su danas objavile nadležne službe udari vetra, poplave i drveće palo na šine obustavilo je železnički saobraćaj.
Železnička kompanija Netvork rejl Skotland navodi da je železnički saobraćaj u Glazgovu i Patriku obustavljen, kao i trajektni saobraćaj, prenosi BBC.
Policija je upozorila na nepotrebna putovanja automobilom. Hiljade domova je i dalje bez struje, uključujući Argil i Bute, Damfris i Galovej, a meteorolozi kažu da bi jaki vetrovi mogli da uzrokuju povrede, leteće krhotine, nestanke struje i oštećenje drveća i zgrada.
Desetine upozorenja i upozorenja na poplave izdate su širom zemlje, a poplave su takođe zatvorile brojne puteve Škotska elektroenergetska mreža saopštila je da je oko 6.000 domova u njenom području bez struje, uglavnom u Ajrširu, Damfrisu i Galoveju, kao i više od 5.500 domova u zapadnom Hajlendsu.
Gradsko veće Aberdina saopštilo je da su brane za zaštitu od poplava na Riversajd Drajvu zatvorene iz predostrožnosti i da će ostati zatvorene najmanje do ponedeljka zbog visokog vodostaja reke Di.
Gradsko veće Edinburga saopštilo je da će vrtovi Princes Strit, dvorac Loriston i zimski vrtovi Soton da bud zatvoreni i danas za posetioce.
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