"To me je iznenadilo"! Parker otvorio dušu posle odlaska iz Partizana: o incidentu sa "grobarima"...

Bio je najveći promašaj u istoriji crno-belih.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Sa oduševljenjem su navijači Partizana dočekali vest da je Džabari Parker oteran iz regionalnog vicešampiona!

Predsednik crno-belih Ostoja Mijailović, u subotu je saopštio informaciju, koja je obradovala sve "grobare", kojima će Amerikanac ostati upamćen kao najveći promašaj u istoriji kluba!

Zbog visokog ugovora, Parker je najpre bio slat na pozajmicu u Huventud, da bi juče sporazumno raskinuli saradnju.

Tim povodom oglasio se i bivši igrač Barselone, koji je u intervju za "Sport Klub" priznao šta mu je na duši:

- Nikad nijednu situaciju ne posmatram kao nešto negativno, već kao priliku za lični razvoj. Napredovao sam u oblastima u kojima nisam mogao ni da zamislim da ću napredovati. Iznenadilo me je što se sve nije završilo onako kako sam očekivao, ali zauvek ću biti zahvalan na tom iskustvu.

Prokomentarisao je i odlazak Željka Obradovića, na čije je insistiranje stigao u Partizan. Tom prilikom je priznao da ga je ostavka najtrofejnijeg evropskog stručnjaka iznenadio i demotivisao:

- On je čovek koji uživa poštovanje. Upravo je on bio jedan od razloga zbog kojih sam želeo da budem deo Partizana. Želeo sam da prihvatim taj izazov, baš kao što je i on prihvatio izazov sa mnom. Rizikovao je sa mnom, a ja sam rizikovao sa njim. Ta uzajamna obaveza bila mi je važna. Kada sam video da je otišao, to me je iznenadilo. A onda je sve ostalo počelo da se urušava.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nije mišljenja da je samo jedna osoba odgovorna za ono što se desilo u Partizanu, već da je svaki pojedinac mogao da doprinese boljim rezultatima.

- Ne bih rekao da je iko kriv. Na kraju krajeva, govorimo o timu. Postoje stvari koje sam ja mogao bolje da uradim, kao što postoje stvari koje su svi mogli bolje da urade.

Parker je posebno govorio o incidentu tokom treninga u novembru, kada se veliki broj navijača okupio ispred dvorane, a pojedini su upali u objekat i razbijali prozore. Američki košarkaš rekao je da mu je bilo neobično što su navijači znali tačno kada će ekipa trenirati, pošto je trening bio zakazan u neuobičajenom terminu.

- Najviše me je iznenadilo kada smo videli oko 2.000 navijača ispred naše trening-dvorane. Imali su cigle, utrčali su i provalili u objekat, a nama su upućivali pretnje. To mi je gotovo delovalo kao da je sve bilo namešteno. Jer ko je mogao da im da takvu informaciju? Ko je mogao da im kaže kada ćemo biti tamo?

Istakao je da je čitava situacija na njega ostavila snažan utisak i da nije navikao na takvu vrstu nasilja na radnom mestu.

- Kada neko provali u nečiju kuću, kada izbije nasilje, kada se pojavi oružje, takve stvari mogu da probude posttraumatski stres. Zato je to za mene bilo veoma intenzivno iskustvo. Nisam znao šta da radim jer mi je čitava situacija vratila neke traume i ranije stresove. Ja dolazim iz Amerike, a ovo je Srbija. Možda nisu imali nameru da nas na taj način ugroze, ali ja nisam navikao na takvu vrstu nasilja na radnom mestu.

Naglasio i da igrači nisu bili odgovorni za Obradovićev odlazak, te da mu je bilo teško da razume zašto su navijači nezadovoljstvo usmerili prema košarkašima.

- Mi nismo bili krivi za trenerov odlazak. On zna da je uradio ono što je smatrao najboljim za sebe. Odrastao je čovek. Ima pravo na svoje odluke. Nikome ne duguje objašnjenje.

Dolaskom Đoana Penjaroje, precrtan je sa spiska igrača na koje se računa:

Amerikanac je u intervjuu izneo svoju verziju događaja, navodeći da mu nije bilo jasno zbog čega je udaljen iz rotacije i da je smatrao da je zaslužio drugačiji odnos.

- Da, rečeno je da nisam u formi. Da moram da radim na fizičkoj spremi. Trener je to rekao javno, a mislim da takve stvari ne bi trebalo raditi. Kada si deo tima, štitiš svoju ekipu. Zato me je to zabolelo.

Otkriva da je radio na ličnoj pripremljenosti:

- Radio sam određena testiranja. I cela ta priča o fizičkoj spremi nije imala smisla jer su svi moji rezultati bili isti kao ranije. Kada proveravam telesnu težinu, procenat masti, fizičku spremu – u trening-centru postoje rezultati svih tih merenja. Imam dokumentaciju koja pokazuje da su vrednosti bile iste.

Amerikanac je dodao da bi lakše prihvatio odluku da je jednostavno ispao iz rotacije, bez javnog obrazloženja da nije dovoljno fizički spreman.

- Više bih voleo da su jednostavno rekli da sam ispao iz rotacije. Da je to trenerova odluka, to bih mnogo radije prihvatio. To nije pošteno prema meni. Kada nekoga za nešto optužuješ, moraš da budeš veoma precizan.

Potom je opisao i period u kojem je trenirao odvojeno od ekipe, navodeći da se osećao usamljeno i da mu je najveću podršku pružao trener za fizičku pripremu Aleksandar Žilović.

- Period tokom kojeg sam bio odvojen od ekipe bio je veoma usamljen. Morao sam individualno da treniram.

Američki košarkaš naglašava da je uprkos teškom periodu nastavio da radi i da je individualne treninge doživljavao kao priliku da ponovo pronađe motivaciju.

- Dani su mi bili veoma mračni. Nisam išao nigde. Odlazio bih u dvoranu, zatim se vraćao kući. Sutradan bih se probudio i samo čekao da ponovo odem na trening. Voleo bih da sam dobio još jednu priliku - otkrio je Parker, koji ne zna gde će nastaviti karijeru.

Na kraju je poželeo sreću bivšim saigračima:

- Tim sada igra veoma dobro. Neka tako i ostane. Želim da ti momci uspeju. Želim da to svima bude jasno. Ne želim nikoga da povredim ovim intervjuom. Svako u toj ekipi ima pravo da teži uspehu koji želi. - zaključio je Džabari Parker.

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