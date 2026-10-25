BLOKADERI VEĆ LAŽU O REZULTATIMA! Miketić se hvali zbog 762 glasa na Novom Zelandu, kad tamo - prijavljen SAMO 291 BIRAČ!
JEDAN od korisnika društvene mreže Iks oglasio se povodom lažnih tvrdnji blokadera-političara Đorđa Miketića o izborima u Srbiji.
Miketić je, kako tvrdi korisnik društvene mreže Iks, na društvenoj mreži objavio kako je na biračkom mestu na Novom Zelandu za blokadere glasalo čak 762 ljudi.
Problem je u tome što je na biračkom mestu na Novom Zelandu prijavljeno 291 birača.
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