Politika

BLOKADERI VEĆ LAŽU O REZULTATIMA! Miketić se hvali zbog 762 glasa na Novom Zelandu, kad tamo - prijavljen SAMO 291 BIRAČ!

В.Н.

25. 10. 2026. u 14:26

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JEDAN od korisnika društvene mreže Iks oglasio se povodom lažnih tvrdnji blokadera-političara Đorđa Miketića o izborima u Srbiji.

БЛОКАДЕРИ ВЕЋ ЛАЖУ О РЕЗУЛТАТИМА! Микетић се хвали због 762 гласа на Новом Зеланду, кад тамо - пријављен САМО 291 БИРАЧ!

Foto: Printscreen

Miketić je, kako tvrdi korisnik društvene mreže Iks, na društvenoj mreži objavio kako je na biračkom mestu na Novom Zelandu za blokadere glasalo čak 762 ljudi.

Problem je u tome što je na biračkom mestu na Novom Zelandu prijavljeno 291 birača.

 

Foto: Printskrin/X/Mr. X

Foto: Printskrin/X/Mr. X

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