LICEMERJE BLOKADERSKE LISTE! Dok napadaju pozivne centre "Ujedinjene Srbije", reklamiraju svoje
BLOKADERI su još jednom pokazali licemerje i dvostruke standarde.
Dok falange tzv. Studentske liste naoružane upadaju u pozivne centre "Ujedinjene Srbije" a blokaderski mediji to predstavljaju kao nešto što je normalno i tvrde da su centri nelegalni, što nije tačno, ta ista skupina obaveštava građane Srbije da će iz pozivnih centara tzv. Studentske liste kontaktirati građane.
Na društvenoj mreži "iks" su stavili objavu:
Danas smo tu za vas!
Tokom izbornog dana naš pozivni centar biće u kontaktu sa građanima!
Od 9.30 do 19.30 časova naši volonteri će vas pozivati da vas podsete na glasanje, pitaju kako ste, da li je sve u redu i da li ste naišli na bilo kakve poteškoće.
Važno nam je da čujemo kako protiče vaš izborni dan i da znate kome možete da se obratite ukoliko primetite problem.
Ako ste naišli na nepravilnost ili imali problem na biračkom mestu, naši volonteri će vas uputiti na adresu na koju možete poslati prijavu, kako bi ona stigla do odgovarajućeg tima.
Tu smo da vas čujemo, pružimo vam potrebne informacije i pomognemo da svaki prijavljeni problem stigne na pravu adresu."
Dakle, upadaju u protivničke kol centre i vrše nasilje, ali slobodno se javite njihovom kol centru. Vrhunac beščašća!
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