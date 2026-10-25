Politika

NAJNOVIJI PRESEK: Ovo je izlaznost do 14 časova

В. Н.

25. 10. 2026. u 14:22

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PREMA proceni IPSOS-a i Cesida na 86,1 odsto obrađenog uzorka, do 14 časova glasalo je 46,4 odsto birača.

НАЈНОВИЈИ ПРЕСЕК: Ово је излазност до 14 часова

Foto: I. Mitić

Na izborima 2023. godine do 14 časova glasalo je 32,2 odsto birača.  

U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu. 

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mesta. 

Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.

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GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 14:14

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