NAJNOVIJI PRESEK: Ovo je izlaznost do 14 časova

PREMA proceni IPSOS-a i Cesida na 86,1 odsto obrađenog uzorka, do 14 časova glasalo je 46,4 odsto birača.

Foto: I. Mitić

Na izborima 2023. godine do 14 časova glasalo je 32,2 odsto birača.

U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani se opredeljuju za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasa se na 8.392 biračkih mesta.

Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.