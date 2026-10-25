NAŠA POZNATA NOVINARKA BILA SVEDOK NAPADA NA ANGELINU VUČIĆ: Stravično je bilo, verujte mi

MARINA Rajević Savić, naša poznata novinarka, bila je danas svedok napada na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića.

Photo: Printscreen/ Cirilica TV Happy

- Desilo se da i ja budem na pijaci, odnosno da krenem tuda, u susret mi je išla gospođa Angelina Vučić. Prvi put se nas dve srećemo, dakle ne poznajemo se lično, ali pretpostavljam da ona zna ko sam ja, kao što ja znam ko je ona. Toplo, najdivnije, sa jednim divnim širokim osmehom pitala me je: "Kako ste?" Ja sam krenula da odgovorim, i onda se sve to izdogađalo - otkrila je Rajević Savić.

Ona ističe da u početku nije bila svesna šta se desilo.

- Ja sam samo videla tri lepinje u jednoj kesi bačene na pod, pretpostavljam da je tu bila torba. Čulo se vređanje. Gospođa Vučić je gledala... Šta da vam kažem, kako se osećala u tom trenutku? Nisam mogla da verujem da tako nešto može da se dogodi u našem gradu - naglasila je ona.

Dodaje da je ovo što se događa nestvarno.

- Celog života se borim da prikažem dobrotu i lepotu, da tražim dobro u čoveku, i kakav bih ja čovek bila da nisam izrekla ovo kao svedok zla, koje se očigledno pojavljuje u ljudima. U ovim mladim takođe, što mi je najžalije... Stravično je bilo, verujte mi. Ta dostojanstvena žena je stajala na ulici, vređana je. Nisam mogla da verujem šta se događa. To su bili mlađi ljudi, do 25 godina.

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