NOVAK OTKRIO: Evo koju količinu dizela je Rusija spremna da isporuči Americi

U INTERVJUU za novinsku agenciju „Vesti”, zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak izjavio je da je Rusija sposobna da Sjedinjenim Državama isporuči dizel gorivo u bilo kojoj količini, bez obzira na prethodno najavljene obime isporuka.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Miridonov

Novak je takođe napomenuo da su, odmah nakon objavljivanja dogovora o dizelu između Moskve i Vašingtona, svetske cene nafte pale za 5–6 odsto, a taj pad cena se postepeno nastavlja.

„Koliko god naši partneri budu želeli – iskreno govoreći, u okviru količina koje ćemo izvoziti – možemo isporučiti sve”, objasnio je on, odgovarajući na dodatno pitanje novinara o konkretnim količinama namenjenim američkom tržištu.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je 9. oktobra da je sa ruskim liderom postignut dogovor o isporuci ruskog dizel goriva na svetska tržišta. Radi sprovođenja ovog dogovora, Ministarstvo finansija SAD odobrilo je poslove koji uključuju rusko dizel gorivo sve do 7. aprila 2027. godine.

U prvoj fazi, Rusija treba da isporuči više od 300.000 tona goriva, nakon čega sledi isporuka još 500.000 tona u novembru, a zatim i milion tona. Tramp je napomenuo da je moguća isporuka dodatnih 3 miliona tona, u zavisnosti od stanja u ruskim rafinerijama.

Ranije je Vladimir Putin najavio kada će, prema ovom dogovoru, prvi tankeri krenuti preko okeana. Takođe je ponovio da ruski tečni prirodni gas (LNG) čini najmanje 20 odsto ukupnog uvoza Evrope.

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