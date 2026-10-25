Svet

NOVAK OTKRIO: Evo koju količinu dizela je Rusija spremna da isporuči Americi

Новости онлајн

25. 10. 2026. u 14:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U INTERVJUU za novinsku agenciju „Vesti”, zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak izjavio je da je Rusija sposobna da Sjedinjenim Državama isporuči dizel gorivo u bilo kojoj količini, bez obzira na prethodno najavljene obime isporuka.

НОВАК ОТКРИО: Ево коју количину дизела је Русија спремна да испоручи Америци

Foto: Tanjug/AP/Alexander Miridonov

Novak je takođe napomenuo da su, odmah nakon objavljivanja dogovora o dizelu između Moskve i Vašingtona, svetske cene nafte pale za 5–6 odsto, a taj pad cena se postepeno nastavlja.

„Koliko god naši partneri budu želeli – iskreno govoreći, u okviru količina koje ćemo izvoziti – možemo isporučiti sve”, objasnio je on, odgovarajući na dodatno pitanje novinara o konkretnim količinama namenjenim američkom tržištu.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je 9. oktobra da je sa ruskim liderom postignut dogovor o isporuci ruskog dizel goriva na svetska tržišta. Radi sprovođenja ovog dogovora, Ministarstvo finansija SAD odobrilo je poslove koji uključuju rusko dizel gorivo sve do 7. aprila 2027. godine.

U prvoj fazi, Rusija treba da isporuči više od 300.000 tona goriva, nakon čega sledi isporuka još 500.000 tona u novembru, a zatim i milion tona. Tramp je napomenuo da je moguća isporuka dodatnih 3 miliona tona, u zavisnosti od stanja u ruskim rafinerijama.

Ranije je Vladimir Putin najavio kada će, prema ovom dogovoru, prvi tankeri krenuti preko okeana. Takođe je ponovio da ruski tečni prirodni gas (LNG) čini najmanje 20 odsto ukupnog uvoza Evrope.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac