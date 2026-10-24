Svet

ZAPALILI POLICAJCA, NESREĆNI ČOVEK TRČI I PADA NA ZEMLJU: Horor snimci divljaštva iz Tirane (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 20:32

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SUKOBI demonstranata i policije izbili su danas u centru Tirane, gde su okupljeni gađali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca, a demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine, javljaju albanski mediji.

ЗАПАЛИЛИ ПОЛИЦАЈЦА, НЕСРЕЋНИ ЧОВЕК ТРЧИ И ПАДА НА ЗЕМЉУ: Хорор снимци дивљаштва из Тиране (ВИДЕО)

printscreen/top channel/youtube

U najnovijem od nekoliko sukoba između policije i demonstranata, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene. Vlasti su saopštile da je povređeno više od 300 demonstranata i policajaca.

Demonstranti su se odazvali pozivima organizatora upućenim studentima i drugim građanima širom Albanije da prisustvuju skupu.

(Blic)

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