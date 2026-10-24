Svet

TIRANA PRED POTPUNIM UNIŠTENJEM, SNIMCI ZAPALJENE PRESTONICE OBILAZE SVET: Pogledajte kako varvari pale i ruše sopstveni grad (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 20:03

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RUŠITELjI sopstvene države doslovno uništavaju prestonicu Albanije.

ТИРАНА ПРЕД ПОТПУНИМ УНИШТЕЊЕМ, СНИМЦИ ЗАПАЉЕНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ОБИЛАЗЕ СВЕТ: Погледајте како варвари пале и руше сопствени град (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Snimci lede krv u žilama.

Pored toga što pale zgrade, policiju zasipaju pirotehničkim sredstvima, doslovno salvom istih, što govori da imaju nepresušne izvore za objektivno naoružavanje.

Pogledajte kako izgleda brutalan napad na policiju:

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