TIRANA PRED POTPUNIM UNIŠTENJEM, SNIMCI ZAPALJENE PRESTONICE OBILAZE SVET: Pogledajte kako varvari pale i ruše sopstveni grad (VIDEO)
RUŠITELjI sopstvene države doslovno uništavaju prestonicu Albanije.
Snimci lede krv u žilama.
Pored toga što pale zgrade, policiju zasipaju pirotehničkim sredstvima, doslovno salvom istih, što govori da imaju nepresušne izvore za objektivno naoružavanje.
Pogledajte kako izgleda brutalan napad na policiju:
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