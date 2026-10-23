DANAS SU SVETI MUČENICI EVLAMPIJE I EVLAMPIJA: Brat i sestra koji su život položili za veru

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) 23. oktobra obeležava Svete mučenike Evlampija i Evlampiju, brata i sestru čija se priča u hrišćanskom predanju vezuje za istrajnost u veri i spremnost da se ona brani čak i po cenu života.

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Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, Evlampije i Evlampija živeli su u Nikomidiji u vreme progona hrišćana pod rimskim carem Maksimijanom.

Pocepao naredbu o progonu hrišćana

Prema crkvenom žitiju, Evlampije je jednom prilikom otišao u grad po hleb za hrišćane koji su se sklonili od progona. Tamo je na zidu ugledao carsku naredbu kojom se naređivalo gonjenje i ubijanje hrišćana.

Umesto da je zaobiđe, mladić je, prema predanju, naredbu skinuo i pocepao. Zbog tog postupka izveden je pred sudiju, koji je pokušao da ga ubedi da se odrekne hrišćanske vere. Evlampije je, međutim, odbio da to učini i, kako se navodi u žitiju, pozivao je i druge da prihvate hrišćanstvo.

Zbog toga je bio podvrgnut mučenju.

Sestra čula šta mu se dogodilo i pridružila mu se

Kada je saznala da joj je brat mučen, Evlampija je, prema predanju, došla da i sama podeli njegovu sudbinu. Nije se odrekla svoje vere, već je prihvatila stradanje zajedno s njim.

Žitije navodi da su oboje bili izloženi teškim mukama. Evlampije je na kraju pogubljen, dok je njegova sestra preminula pre nego što je nad njom izvršena smrtna kazna. Predanje pominje i druge hrišćane koji su stradali u istom progonu.

Ove pojedinosti pripadaju crkvenom žitiju i treba ih tako i razumeti, a ne kao da je svaki detalj njihove priče nezavisno potvrđen savremenim istorijskim izvorima.

Priča o ovom bratu i sestri ostala je upamćena kao svedočanstvo vere i porodične odanosti. Njihov spomen podseća na značaj istrajnosti u uverenjima, ali i na cenu koju su hrišćani, prema crkvenom predanju, podnosili tokom ranih progona.

Da li se za ovaj dan vezuju posebna narodna pravila?

Postoji podatak važan za vernike - 23. oktobar 2026. godine pada u petak, pa je prema pravoslavnom kalendaru predviđen post na vodi.

Ipak, važno je napomenuti da je u pitanju crkveno pravilo posta, a ne posebno narodno verovanje vezano za Svete Evlampija i Evlampiju. Konkretna pravila posta mogu zavisiti od crkvenog kalendara i blagoslova duhovnika.

(Telegraf)