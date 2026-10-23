Društvo

DANAS SU SVETI MUČENICI EVLAMPIJE I EVLAMPIJA: Brat i sestra koji su život položili za veru

D.D.

23. 10. 2026. u 07:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) 23. oktobra obeležava Svete mučenike Evlampija i Evlampiju, brata i sestru čija se priča u hrišćanskom predanju vezuje za istrajnost u veri i spremnost da se ona brani čak i po cenu života.

ДАНАС СУ СВЕТИ МУЧЕНИЦИ ЕВЛАМПИЈЕ И ЕВЛАМПИЈА: Брат и сестра који су живот положили за веру

Foto: Depositphotos/Laures

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, Evlampije i Evlampija živeli su u Nikomidiji u vreme progona hrišćana pod rimskim carem Maksimijanom.

Pocepao naredbu o progonu hrišćana

Prema crkvenom žitiju, Evlampije je jednom prilikom otišao u grad po hleb za hrišćane koji su se sklonili od progona. Tamo je na zidu ugledao carsku naredbu kojom se naređivalo gonjenje i ubijanje hrišćana.

Umesto da je zaobiđe, mladić je, prema predanju, naredbu skinuo i pocepao. Zbog tog postupka izveden je pred sudiju, koji je pokušao da ga ubedi da se odrekne hrišćanske vere. Evlampije je, međutim, odbio da to učini i, kako se navodi u žitiju, pozivao je i druge da prihvate hrišćanstvo.

Zbog toga je bio podvrgnut mučenju.

Sestra čula šta mu se dogodilo i pridružila mu se

Kada je saznala da joj je brat mučen, Evlampija je, prema predanju, došla da i sama podeli njegovu sudbinu. Nije se odrekla svoje vere, već je prihvatila stradanje zajedno s njim.

Žitije navodi da su oboje bili izloženi teškim mukama. Evlampije je na kraju pogubljen, dok je njegova sestra preminula pre nego što je nad njom izvršena smrtna kazna. Predanje pominje i druge hrišćane koji su stradali u istom progonu.

Ove pojedinosti pripadaju crkvenom žitiju i treba ih tako i razumeti, a ne kao da je svaki detalj njihove priče nezavisno potvrđen savremenim istorijskim izvorima.

Priča o ovom bratu i sestri ostala je upamćena kao svedočanstvo vere i porodične odanosti. Njihov spomen podseća na značaj istrajnosti u uverenjima, ali i na cenu koju su hrišćani, prema crkvenom predanju, podnosili tokom ranih progona.

Da li se za ovaj dan vezuju posebna narodna pravila?

Postoji podatak važan za vernike - 23. oktobar 2026. godine pada u petak, pa je prema pravoslavnom kalendaru predviđen post na vodi.

Ipak, važno je napomenuti da je u pitanju crkveno pravilo posta, a ne posebno narodno verovanje vezano za Svete Evlampija i Evlampiju. Konkretna pravila posta mogu zavisiti od crkvenog kalendara i blagoslova duhovnika.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AUTO VAM IZGORI DOK JE PARKIRAN? Ko plaća štetu ako se vatra proširi sa drugog vozila
Društvo

0 1

AUTO VAM IZGORI DOK JE PARKIRAN? Ko plaća štetu ako se vatra proširi sa drugog vozila

OSTAVITE automobil na parkingu, zaključate ga i odete kući, a nekoliko sati kasnije saznate da je vozilo izgorelo u požaru koji je zahvatio više automobila. Upravo takav događaj zabeležen je u Novom Sadu, gde su u vatri uništena tri vozila. Za vlasnike automobila koji se nađu u sličnoj situaciji najvažnije pitanje glasi: ko plaća štetu, da li je pokriva osiguranje i šta treba uraditi odmah nakon požara?

22. 10. 2026. u 16:26

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju

Jovana Jeremić otkrila koliko zaradi za sat vremena – Cifra privlači pažnju