Vraća se Zvezda! Elšnik majstorijom poravnao rezultat na "Marakani" (VIDEO)
Nije dugo trajala prednost Kopnehagena.
Slovenački reprezentativac je primio pas Lučića na ivici kaznenog prostora i levicom uputio veoma precizan i snažan udarac koji Ramaj nije mogao zaustaviti.
Na taj način Zvezda se ekspresno vratila utakmicu, samo četiri minuta nakon velikog kiksa Gaštarova koji je "matirao" Mateuša nakon pola sata igre.
Preporučujemo
Sada i zvanično: Srbin iz NBA pojačao Olimpijakos!
22. 10. 2026. u 18:21
Problemi za Bajern! Luis Dijaz na duže van terena zbog povrede
22. 10. 2026. u 17:54
Furiozno među osam najboljih: Medvedev lako sa Japancem, sada ga čeka "stara mušterija"!
22. 10. 2026. u 17:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)