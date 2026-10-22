Vraća se Zvezda! Elšnik majstorijom poravnao rezultat na "Marakani" (VIDEO)

Nije dugo trajala prednost Kopnehagena.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Slovenački reprezentativac je primio pas Lučića na ivici kaznenog prostora i levicom uputio veoma precizan i snažan udarac koji Ramaj nije mogao zaustaviti.

Na taj način Zvezda se ekspresno vratila utakmicu, samo četiri minuta nakon velikog kiksa Gaštarova koji je "matirao" Mateuša nakon pola sata igre.