Fudbal

Vraća se Zvezda! Elšnik majstorijom poravnao rezultat na "Marakani" (VIDEO)

В.М.

22. 10. 2026. u 19:27

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Nije dugo trajala prednost Kopnehagena.

Враћа се Звезда! Елшник мајсторијом поравнао резултат на Маракани (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Slovenački reprezentativac je primio pas Lučića na ivici kaznenog prostora i levicom uputio veoma precizan i snažan udarac koji Ramaj nije mogao zaustaviti.

Na taj način Zvezda se ekspresno vratila utakmicu, samo četiri minuta nakon velikog kiksa Gaštarova koji je "matirao" Mateuša nakon pola sata igre.

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