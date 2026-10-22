Fudbal

Kakav autogol! Kopenhagen poveo na Marakani, Gaštarov zatresao sopstvenu mrežu (VIDEO)

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 19:23

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Fudbaleri Crvene zvezde igraju u 2. kolu Lige konferencije sa Kopenhagenom a gosti su poveli sa 1:0 na neobičan način.

Какав аутогол! Копенхаген повео на Маракани, Гаштаров затресао сопствену мрежу (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Arena Sport

Naime, nakon centaršuta gostiju Gaštarov je u 29. minutu neverovatno nespretno odreagovao i loptu umesto u korner prosledio u mrežu svog tima.

Evo kako je to izgledalo:

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