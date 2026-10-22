Kakav autogol! Kopenhagen poveo na Marakani, Gaštarov zatresao sopstvenu mrežu (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u 2. kolu Lige konferencije sa Kopenhagenom a gosti su poveli sa 1:0 na neobičan način.

Foto: Printscreen/Jutjub/Arena Sport

Naime, nakon centaršuta gostiju Gaštarov je u 29. minutu neverovatno nespretno odreagovao i loptu umesto u korner prosledio u mrežu svog tima.

Evo kako je to izgledalo: