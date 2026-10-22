Crveno-beli suspendovali beka na mesec dana!

Olimpijakos je odlučio da oštro kazni Tajlera Dorsija, koji će zbog kršenja klupske discipline biti udaljen iz svih timskih aktivnosti u narednih mesec dana.

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Rrazlog za suspenziju su komentari koje je američki bek objavio na društvenoj mreži Instagram, nakon što nije bio zadovoljan minutažom u duelu protiv Valensije.

Dorsi je svoje nezadovoljstvo iskazao javno, uputivši kritike na račun ljudi iz klupskog rukovodstva. Takav potez izazvao je reakciju uprave grčkog velikana, koja je odlučila da preduzme disciplinske mere.

Prema dostupnim informacijama, košarkašu je prethodno ponuđena mogućnost da povuče svoje izjave i uputi javno izvinjenje. Pošto na to nije pristao, klub je odlučio da ga suspenduje na mesec dana, a uz zabranu učešća u timskim aktivnostima predviđena je i novčana kazna.

Olimpijakos se povodom čitavog slučaja oglasio i zvaničnim saopštenjem, u kojem je potvrdio da Dorsi neće biti deo ekipe tokom narednih mesec dana.

- Olimpijakos obaveštava javnost da je košarkaš Tajler Dorsi udaljen iz timskih aktivnosti na period od mesec dana zbog kršenja klupske discipline - navodi se u saopštenju kluba.

Ostaje da se vidi kako će ova situacija uticati na status američkog beka u ekipi i da li će u narednom periodu doći do promene odnosa između igrača i rukovodstva atinskog kluba.