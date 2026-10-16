Fudbal

DONETA ODLUKA! Evo kada će Partizan gostovati Radničkom na "Čairu"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 17:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Radničkog i Partizana trebalo je da se sastanu u 4. kolu Superlige Srbije, ali je taj meč odložen, a sada je poznat i termin odigravanja.

ДОНЕТА ОДЛУКА! Ево када ће Партизан гостовати Радничком на Чаиру

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tada je zbog obaveza Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija utakmica u Nišu na zahtev Beograđana odložena, i dok su brojne druge odložene utakmice već odigrane, na ovu se čekalo malo duže. 

Duel Radnički - Partizan na Čairu igraće se u terminima Kupa Srbije, odnosno 28. oktobra, dok će Nišlije svoj meč Kupa Srbije igrati u drugom terminu. 

Inače, Radnički je na žrebanju za Kup Srbije dobio relativno lakog protivnika, putovaće u Leskovac Dubočici. Termin tog meča biće naknadno objavljen. 

U isto vreme Radnički 1923 će na "Čika Dači" dočekati Železničar iz Pančeva. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"