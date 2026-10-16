DONETA ODLUKA! Evo kada će Partizan gostovati Radničkom na "Čairu"

Fudbaleri Radničkog i Partizana trebalo je da se sastanu u 4. kolu Superlige Srbije, ali je taj meč odložen, a sada je poznat i termin odigravanja.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tada je zbog obaveza Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija utakmica u Nišu na zahtev Beograđana odložena, i dok su brojne druge odložene utakmice već odigrane, na ovu se čekalo malo duže.

Duel Radnički - Partizan na Čairu igraće se u terminima Kupa Srbije, odnosno 28. oktobra, dok će Nišlije svoj meč Kupa Srbije igrati u drugom terminu.

Inače, Radnički je na žrebanju za Kup Srbije dobio relativno lakog protivnika, putovaće u Leskovac Dubočici. Termin tog meča biće naknadno objavljen.

U isto vreme Radnički 1923 će na "Čika Dači" dočekati Železničar iz Pančeva.