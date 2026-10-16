PARTIZAN KAZNIO SEKA I ČUMIĆA: Crno-beli hitno reagovali posle haosa na treningu

Novi potez "parnog valjka" nakon incidenta u Zemunelu.

Credit: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Demba Sek neće biti u konkurenciji za narednu utakmicu Partizana, koji u nedelju od 18.30 gostuje Železničaru iz Pančeva u Superligi Srbije. Senegalac je udaljen iz tima nakon sukoba sa Nikolom Čumićem na treningu u sredu, a prema pisanju Telegrafa, obojica fudbalera su novčano kažnjena.

Do incidenta je došlo kada je Sek najpre verbalno, a zatim i fizički nasrnuo na saigrača.

FOTO: FK Partizan

Krilni napadač je potom odbio da se izvini Čumiću i ostatku ekipe, zbog čega je klub zajedno sa trenerom Sašom Ilićem odlučio da reaguje i udalji ga iz sastava. Za sada nije poznato koliko će dugo ostati van tima.

Čumić, iako je kažnjen zbog sukoba, ostaje deo ekipe i nastaviće redovno da trenira sa prvotimcima Partizana. Prema navodima Telegrafa, Nišlija je u incidentu bio u poziciji da se brani od Sekovog nasrtaja. Uprkos tom podatku, klub je odlučio i njega da uradi po džepu.

FOTO: N. Skenderija

O ovom slučaju bi u subotu od 13.00 trebalo da govori i trener Partizana Saša Ilić, na konferenciji za medije uoči gostovanja u Pančevu.

Crno-beli u taj duel ulaze sa desetog mesta na tabeli, dok Železničar zauzima četvrtu poziciju.