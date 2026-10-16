PARTIZAN KAZNIO SEKA I ČUMIĆA: Crno-beli hitno reagovali posle haosa na treningu
Novi potez "parnog valjka" nakon incidenta u Zemunelu.
Demba Sek neće biti u konkurenciji za narednu utakmicu Partizana, koji u nedelju od 18.30 gostuje Železničaru iz Pančeva u Superligi Srbije. Senegalac je udaljen iz tima nakon sukoba sa Nikolom Čumićem na treningu u sredu, a prema pisanju Telegrafa, obojica fudbalera su novčano kažnjena.
Do incidenta je došlo kada je Sek najpre verbalno, a zatim i fizički nasrnuo na saigrača.
Krilni napadač je potom odbio da se izvini Čumiću i ostatku ekipe, zbog čega je klub zajedno sa trenerom Sašom Ilićem odlučio da reaguje i udalji ga iz sastava. Za sada nije poznato koliko će dugo ostati van tima.
Čumić, iako je kažnjen zbog sukoba, ostaje deo ekipe i nastaviće redovno da trenira sa prvotimcima Partizana. Prema navodima Telegrafa, Nišlija je u incidentu bio u poziciji da se brani od Sekovog nasrtaja. Uprkos tom podatku, klub je odlučio i njega da uradi po džepu.
O ovom slučaju bi u subotu od 13.00 trebalo da govori i trener Partizana Saša Ilić, na konferenciji za medije uoči gostovanja u Pančevu.
Crno-beli u taj duel ulaze sa desetog mesta na tabeli, dok Železničar zauzima četvrtu poziciju.
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