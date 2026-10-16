Fudbal

"Svi navijači..." Oglasili se iz Crvene zvezde nakon poraza od Lugana

Filip Milošević

16. 10. 2026. u 17:42

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Oglasili se iz FK Crvena zvezda.

Сви навијачи... Огласили се из Црвене звезде након пораза од Лугана

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju, 18. oktobra od 16 časova, na stadionu „Rajko Mitić“, dočekati ekipu Mladosti u 12. kolu Superlige Srbije, a klub iz Ljutice Bogdana se oglasio porukom za navijače uoči tog okršaja.

Svi navijači našeg kluba ulaznice mogu obezbediti već sada onlajn putem, dok će prodaja na blagajnama biti organizovana u subotu, kao i na dan meča - stoji u saopštenju Crvene zvezde.

Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona ”Rajko Mitić” kupovina biti moguća u u subotu, 17. oktobra, od 11 do 16 časova, kao i na dan meča od 10 sati pa sve do početka duela.

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