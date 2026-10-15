Apokalipsa! Partizanov avion uleteo u zonu katastrofe

Stravično nevreme i nezapamćene poplave napravile su potpuni kolaps u Istanbulu, odnevši najmanje dva ljudska života pod senkom odigravanja utakmice 6. kola Evrolige između Fenerbahčea i Partizana.

Foto: TRISTAR PHOTOS/Alamy/Profimedia

Dok saobraćajni i meteorološki pakao parališe grad od 16 miliona stanovnika, iz tabora srpskog tima stižu vesti da su crno-beli uspešno izbegli najgori scenario.

Nezapamćene padavine pretvorile su ulice Istanbula u bujice, poplavile kuće, poslovne objekte i podvožnjake, ostavljajući stotine vozila zarobljene u vodi. Tragične vesti dolaze iz okruga Fatih, gde je četrnaestogodišnji dečak izgubio život od strujnog udara u poplavljenom parku, dok je u Sarijeru stradao prolaznik koji je pao pokušavajući da pređe potopljenu saobraćajnicu.

Vadi İstanbul otoparkında suyun seviyesi git gide yükseliyor. #yağmur #istanbul https://t.co/HR3efpTQaB — Hava Analiz (@FahrenheitAltun) October 14, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči hitno je apelovao na građane da ne izlaze bez preke potrebe. Generalni direktorat za meteorologiju izdao je žuta i narandžasta upozorenja za čak 48 gradova, a spasilački timovi iz cele Turske hitno se preusmeravaju ka regionu Marmara kako bi obuzdali katastrofu. Putevi u gradu bukvalno kolabiraju, a bujica je oštetila i bolnice, škole, kao i metro stanice.

Iako su snimci koji stižu iz Istanbula zastrašujući, ekspedicija Partizana je uspela bezbedno da stigne do svog odredišta. Let iz Beograda kasnio je nešto više od sat vremena, a situaciju je dodatno zakomplikovalo to što je avion neposredno pre njihovog morao biti preusmeren zbog olujnog vetra i jake kiše.

🇹🇷 Istanbul’s roads are now COLLAPSING as the city faces FLASH FLOODING. The chaos has reached multiple districts: Hospitals, a metro station, and a school have been damaged by the rising waters. It’s ANOTHER city buckling under the pressure of rising floodwaters. Source: Türkiye Today / Writer: Marie https://t.co/W6g8QcJn55 https://t.co/RHprRuyhuf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2026

Ipak, domaćini su uspeli da organizuju siguran transfer, pa su košarkaši Partizana bezbedno smešteni u hotel, gde će boraviti sve do polaska na utakmicu.

Partizan u ovaj meč ulazi sa imperativom da prekine niz od dva vezana poraza (od Real Madrida i Panatinaikosa). Glavni fokus biće popravljanje lošeg procenta šuta za tri poena koji je koštao ekipu u prethodnim kolima, dok Fenerbahče na svom terenu dočekuje meč u sjajnoj formi sa četiri pobede i samo jednim porazom.

Utakmica u zapaljivoj atmosferi Istanbula zakazana je za četvrtak od 19:45 časova.

