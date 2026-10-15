Apokalipsa! Partizanov avion uleteo u zonu katastrofe
Stravično nevreme i nezapamćene poplave napravile su potpuni kolaps u Istanbulu, odnevši najmanje dva ljudska života pod senkom odigravanja utakmice 6. kola Evrolige između Fenerbahčea i Partizana.
Dok saobraćajni i meteorološki pakao parališe grad od 16 miliona stanovnika, iz tabora srpskog tima stižu vesti da su crno-beli uspešno izbegli najgori scenario.
Nezapamćene padavine pretvorile su ulice Istanbula u bujice, poplavile kuće, poslovne objekte i podvožnjake, ostavljajući stotine vozila zarobljene u vodi. Tragične vesti dolaze iz okruga Fatih, gde je četrnaestogodišnji dečak izgubio život od strujnog udara u poplavljenom parku, dok je u Sarijeru stradao prolaznik koji je pao pokušavajući da pređe potopljenu saobraćajnicu.
Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči hitno je apelovao na građane da ne izlaze bez preke potrebe. Generalni direktorat za meteorologiju izdao je žuta i narandžasta upozorenja za čak 48 gradova, a spasilački timovi iz cele Turske hitno se preusmeravaju ka regionu Marmara kako bi obuzdali katastrofu. Putevi u gradu bukvalno kolabiraju, a bujica je oštetila i bolnice, škole, kao i metro stanice.
Iako su snimci koji stižu iz Istanbula zastrašujući, ekspedicija Partizana je uspela bezbedno da stigne do svog odredišta. Let iz Beograda kasnio je nešto više od sat vremena, a situaciju je dodatno zakomplikovalo to što je avion neposredno pre njihovog morao biti preusmeren zbog olujnog vetra i jake kiše.
Ipak, domaćini su uspeli da organizuju siguran transfer, pa su košarkaši Partizana bezbedno smešteni u hotel, gde će boraviti sve do polaska na utakmicu.
Partizan u ovaj meč ulazi sa imperativom da prekine niz od dva vezana poraza (od Real Madrida i Panatinaikosa). Glavni fokus biće popravljanje lošeg procenta šuta za tri poena koji je koštao ekipu u prethodnim kolima, dok Fenerbahče na svom terenu dočekuje meč u sjajnoj formi sa četiri pobede i samo jednim porazom.
Utakmica u zapaljivoj atmosferi Istanbula zakazana je za četvrtak od 19:45 časova.
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