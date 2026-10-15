Umro bivši šampion sveta
Imao je samo 59 godina...
Svetski boks zadesila je velika tragedija! Proslavljeni argentinski bokser i nekadašnji šampion sveta u srednjoj kategoriji, Horhe „Lokomotiva“ Kastro, preminuo je u sredu u 59. godini od posledica srčanog udara.
Nesrećni događaj odigrao se u jednoj bingo sali u Buenos Ajresu, gde je Kastro boravio u društvu ćerke i bivše supruge. Kako je potvrdila njegova ćerka Kimeli, bokseru je naglo pozlilo, nakon čega su lekari bezuspešno pokušali reanimaciju.
- Sve se desilo u 15 minuta. Požalio se da ga bole grudi. Pozvali smo pomoć, pokušali su da ga ožive, ali nažalost, nije mu bilo spasa - navela je njegova ćerka, dodavši da je policija potvrdila prirodnu smrt uzrokovanu infarktom.
Kastro je ostavio neizbrisiv trag u istoriji plemenite veštine. Tokom dvadesetogodišnje profesionalne karijere odradio je neverovatna 144 meča. Vrhunac karijere dostigao je 1994. godine kada je osvojio WBA pojas u srednjoj kategoriji savladavši Redžija Džonsona.
Osim titule, ljubitelji boksa pamtiće ga po čuvenom preokretu i nokautu protiv Džona Dejvida Džeksona, kao i po dva epska meča protiv legendarnog Roberta Durana i duelu sa Rojem Džonsom Juniorom.
Iza sebe je ostavio partnerku Noeliju, čak 15 dece i 14 unučadi.
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