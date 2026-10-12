Ohadila se luda glava Marija Hezonje: "Bitno mi je da donosim dobre odluke"

Mario Hezonja ponovo gradi svoju priču u NBA ligi, ali ovog puta sa mnogo više iskustva i drugačijim pogledom na košarku. Hrvatski reprezentativac pokušava da se što bolje uklopi u sistem Klivlend Kavalirsa, a nakon treninga govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o svojoj ulozi u novom timu.

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Tridesetjednogodišnji krilni košarkaš posebno je istakao fizičke karakteristike NBA igrača kao jednu od najvećih razlika u odnosu na ono na šta je navikao u Evropi.

- Mislim da su visina i raspon ruku možda i najveća razlika. Na terenu ima dosta prostora, ali su fizičke predispozicije igrača, naročito dužina njihovih ruku, mnogo izraženije nego u Evropi - objasnio je Hezonja.

Hrvatski košarkaš iza sebe ima značajno NBA iskustvo. Pre povratka na evropsko tlo 2021. godine odigrao je 335 utakmica u najjačoj ligi sveta. U godinama koje su usledile nastavio je da napreduje u evropskoj košarci, a 2023. godine osvojio je i trofej Evrolige.

Povratak u NBA sada donosi i drugačiji pristup njegovim obavezama na parketu. Hezonja je naglasio da nema nameru da nameće svoje mišljenje saigračima, već želi da doprinosi ekipi kroz konkretne poteze i ispunjavanje zadataka.

- Ne želim da budem najglasniji u prostoriji, niti da se pravim pametan i prekidam igru kako bih objašnjavao drugima šta bi trebalo da rade. Bitno mi je da na terenu donosim dobre odluke, zauzimam prave pozicije i postavljam kvalitetne blokove za saigrače - poručio je hrvatski reprezentativac.

Takav pristup odgovara i treneru Klivlenda Keniju Etkinsonu, koji je pozitivno govorio o Hezonjinoj iskrenosti i načinu na koji komunicira sa javnošću.

- Dopada mi se njegova otvorenost. On će vam uvek reći ono što zaista misli - istakao je Etkinson.

Hezonja je na početku pripremnog perioda nagovestio da bi mogao da bude koristan član rotacije Kavalirsa. Na prve dve utakmice predsezone prosečno je postizao devet poena, uz pet skokova i 2,5 asistencije po meču, a beležio je i po jednu blokadu i ukradenu loptu.

Klivlend će novu sezonu NBA lige započeti 22. oktobra gostovanjem Filadelfiji, a ostaje da se vidi kakvu će ulogu hrvatski košarkaš imati kada počnu utakmice za bodove.