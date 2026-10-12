Košarka

Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića

М.М.

12. 10. 2026. u 13:04

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Zanimljiva objava na društvenim mrežama

Власник Панатинаикоса не одустаје од Јокића

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos ponovo je privukao pažnju košarkaške javnosti objavom na društvenim mrežama, a u centru njegovih ambicija ponovo se našao najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić.

Grčki biznismen ne krije koliko bi voleo da vidi centra Denver Nagetsa u dresu atinskih „zelenih“, a najnovijom objavom još jednom je podsetio na tu želju.

Janakopulos je iskoristio aktuelni trend veštačke inteligencije, koji javne ličnosti pretvara u figurice nalik igračkama „Plejmobil“. Na ilustraciji je prikazan za radnim stolom, zamišljen nad budžetom potrebnim da Jokića dovede u Atinu.

Iako je reč o šaljivoj objavi, ona se uklapa u ono što vlasnik Panatinaikosa već duže vreme otvoreno govori – da bi želeo da angažuje srpskog centra.

Janakopulos je ranije isticao da Jokića smatra jednim od deset najboljih košarkaša svih vremena i da bi učinio sve što je u njegovoj moći da ga dovede u svoj klub.

Ipak, sam je priznao da prepreke nisu samo finansijske prirode. Prema njegovim rečima, najveći problem predstavlja činjenica da je Jokić jedna od najvećih zvezda NBA lige i da je veoma teško zamisliti da takav igrač napusti najjače košarkaško takmičenje na svetu i preseli se u Evropu.

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