"Izneverio sam ih"! Luka Dončić nije mogao više da ćuti

MUČIO se Luka Dončić u prethodnom periodu na svim poljima.

Credit: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Privatno je imao velikih problema nakon razlaza sa Anamarijom Goltes, a ni na košarkaškom terenu mu nisu cvetale ruže, odnosno njegovim Lejkersima.

Sada je pred start nove sezone Luka govorio o ciljevima:

- Veoma je važno da se dobro razumemo sa saigračima i trenerima. Na treninzima smo veoma takmičarski nastrojeni, ali istovremeno uživamo u zajedničkom radu - rekao je Dončić i dodao da veruje da su šampionska ekipa.

- Odbrana je veoma dobra, ali možemo još da napredujemo. Matis Tajbul i Zair Vilijams su odlični, zbog njih su treninzi zahtevniji. Voker Kesler još nije igrao, tako da imamo dosta prostora za napredak.

Kaje se zbog lošeg kraja prošle sezone.

- Moj cilj je bio da se potpuno oporavim. Imao sam celo leto za to i sada se osećam sjajno. Mislio sam da smo prošle sezone imali ekipu koja je mogla da se bori za šampionski prsten. Bio sam razočaran, imao sam osećaj da sam na neki način izneverio tim. To mi je dodatna motivacija za ovu sezonu - istakao je Dončić.

Najavio je i promene u svojoj igri.

- Mnogo ću igrati bez lopte, kao što sam radio i prošle sezone. Važno je da napad funkcioniše i da lopta ide - kaže Slovenac.