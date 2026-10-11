"PEVAJ BAJA, PEVAJ SRPSKOM RODU, ZA KRST ČASNI I ZLATNU SLOBODU" Mali Knindža o susretu s vojvodom Đujićem
PEVAČ Mirko Pajčin, poznatiji i kao Baja Mali Knindža u emotivnoj ispovesti otkrio je šokantne i tragične detalje svoje prošlosti i sudbine koja nije laka.
Potiče iz sela Gubin podno Dinare, a danas živi sa supurgom Dijanom i šestoro dece u Beogradu.
Ipak, uvek ističe koliko mu nedostaje rodno mesto i kuća koju je izbubio u ratu.
- Srušili su mi i zapalili kuću, u Livnu zaklali ujaka i ujnu. Ne volim da pričam o tome teško mi je. Moj mlađi brat Novak, bio je u logoru Lora, Hrvati su upali u kasarnu, pobili sve, a zarobili njega i jednog vodnika. Moj otac Neđeljko bio je u ratu do poslednjeg dana. I onda nekome smetaju moje pesme, moja pesma nikome ne može ništa loše učiniti. Ja nisam nikome zapalio kuću, meni jesu - kaže Baja Mali Knindža.
Pevač svedoči brojnim ratnim užasima kojima je prisustvovao, a brojne su vezane za njegovu porodicu.
- Vešali su dve lutke na banderu i govorili da će tako moje roditelje vešati, da će moji Maša i Neđo tako da završe. Kod Hrvata je uvek bilo izraženo ustaštvo. Kao stanovnik mesta koje je bilo stratište, gde su jame Bikuša i Ravni Dolac, ja to znam. Zato smatram da je film "Dara iz Jasenovca" trebao odavno da se snimi - dodaje Knindža.
Pevač kaže da je još iz školskih dana gajio ljubav prema poeziji, ali da je počeo da peva slučajno.
- Prijatelj iz Surčina dobio je sina i otišli smo da slavimo u kafani pokojnog Zorana Šijana. Tu su već pevali Cakana i Viki Miljković. To veće sam dobio bakšiš u vrednosti od pet aerodromskih plata i kažem sebi: "Nećeš, Baja, više ustajati rano!". Tako počnem da pevam i napravim ludu kuću - a ostalo je istorija - kazao je Baja.
Zahvaljujući muzici, Baja je 1998. u Kaliforniji upoznao jednog od svojih idola, pravoslavnog sveštenika i četničkog vojvodu Momčila Đujića. Posvetio je veliki broj pesama čoveku kog Srbi smatraju spasiteljem od ustaškog noža za vreme Drugog svetskog rata.
- Bio sam u Americi, a nas 60 je htelo da ga vidi. Rekli su nam da ćemo čekati dva dana, a za to vreme nas je proveravalo njegovo obezbeđenje jer su ga se Hrvati tada setili, pa su tražili Đujićevo izručenje. Onda su došli njegovi ađutanti i kazali: "Đed je rekao - Samo Mali" i jedinog me primi. Kad smo seli, doneo je blanko ček i rekao mi da napišem koju cifru želim! Ja sam napisao 50 dolara. Kazao mi je: "Jesi p****, dao bih ti šta god hoćeš." Napisao mi je dve spomenice! U jednoj stoji: "Pevaj Baja, pevaj srpskom rodu, za krst časni i zlatnu slobodu" - sa setom priča Baja Mali Knindža o pokojnom vojvodi.
(Informer)
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